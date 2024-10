[우리농식품사랑캠페인]농가-소비자 직거래 '모두 만족'…로컬푸드 매장 확산

[앵커]

농가와 소비자를 직접 연결해주는 로컬푸드매장이 요즘 각광을 받고 있는데요, 가격도 싸고 신선한 농산물을 만날 수 있다는 점에서 호응을 얻고 있습니다.

먼저 정진규 기자입니다.

세종시에 있는 로컬푸드 매장.

이른 아침부터 농산물을 구입하려는 사람들로 북적입니다.

250여개 품목 모두, 세종시 농민들이 직접 가격까지 정해 가져온 것입니다.

중간 유통과정을 거치지 않기 때문에 시중보다 20% 가량 저렴합니다.

당일 수확한 신선한 농산물을 판매하는데, 개장 두 달 만에 11억 원의 매출을 올릴 정도로 반응이 좋습니다.

[박소현/세종시 아름동 : 그날 생산된 농산물을 식탁에서 가족들과 같이 먹을 수 있단 게 큰 장점인 것 같습니다.]

농민들도 환영입니다.

소량만 생산해도 안정적인 판로가 확보되고 신선도 관리는 물론, 운송비 절감으로 가격 경쟁력가지 갖추게 됐기 때문입니다.

[권영덕/세종시 봉암리 : 계절을 타지 않고, 생각하는 대로 (농사를) 할 수 있는 게 장점인 것 같아요.]

이 같은 호응에 힘입어 2012년 3곳에 불과했던 전국 로컬푸드 매장은, 올해 98곳까지 늘어났습니다.

전국적인 조명을 받고 있는 로컬푸드 매장이 소비자와 농민을 이어주는 새로운 유통구조로 떠오르고 있습니다.

