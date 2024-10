‘응답하라 1988’의 큰 주제는 가족애다. 지겹고 초라한 가족을 사랑하지 않을 수 없는 이유를 뭉클하게 그려낸다. “지겹고 초라해 때론 꼴도 보기 싫지만, 그래도 세상에서 나를 지켜줄 수 있는 건 내 사람들뿐이다. 익숙하고 편안한, 오랜 내 사람들. 그래서 사랑하지 않을 수 없다. We cannot help loving them.”

-드라마 ‘응답하라 1988’ 4화 ‘Can’t help ∼ing’ 중에서

