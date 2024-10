시리아 계획, 벨기에 조직, 프랑스 실행 ‘테러 트라이앵글’ 9·11 때와 판박이

“시리아에서 계획되고 벨기에에서 조직돼 프랑스에서 실행됐다.”

IS, 각국 정보당국 감시 피해나가

설계자, 서구 교육 받은 점도 비슷

프랑수아 올랑드 프랑스 대통령은 16일(현지시간) 파리 테러를 이같이 정의했다. 최초 지령자와 중간설계자, 실행자로 이어지는 테러 계획은 2001년 미국을 공격했던 9·11테러의 구조와 거의 유사하다. 두 테러 모두 최초 계획과 조직 및 공모, 실행 장소가 모두 다른 나라에서 이뤄지면서 각국 정보 당국의 감시망을 피해 갈 수 있었다.

BBC 등 외신들은 “이슬람국가(IS)가 알카에다의 전략을 답습하고 있다”고 평가했다. 알카에다의 하부 조직이었다가 독립한 IS와 달리 서구 사회는 9·11의 교훈을 얻지 못한 셈이다.

알카에다 지도자 오사마 빈 라덴은 1999년 ‘9·11테러 설계자’ 칼리드 셰이크 무함마드를 만난다. 93년 미국 뉴욕 세계무역센터 지하주차장 폭탄테러를 기획했던 무함마드는 빈 라덴과 함께 항공기를 납치해 주요 시설물을 타격하는 전대미문의 테러를 고안해 냈다.

파리 테러 역시 IS 지도자 아부 바크르 알바그다디가 직접 지령을 내렸고 테러의 설계자는 벨기에 몰렌베이크 출신 압델하미드 아바우드다. 모로코계 벨기에인인 아바우드는 벨기에에서 IS 대원을 모집하고 경찰서 등의 테러를 준비하다 적발되자 시리아로 달아났다. IS 수뇌부와 함께 테러를 고안해 낸 것이다.

9·11테러의 무함마드와 파리 테러의 아바우드 모두 서구화된 교육을 받은 인물이라는 점도 같다. 파키스탄 출신인 무함마드는 미국 대학에서 유학했고 아바우드는 벨기에에서 태어나 명문 고교를 졸업했다.

9·11테러를 실행에 옮긴 것은 이른바 ‘함부르크 세포’라 불리는 조직이다. 독일 함부르크-하르부르크 기술대에서 유학하던 모하마드 아타(세계무역센터에 충돌한 AA11편 납치범) 등 20대 무슬림 4명이 중심이 됐다. 서구화된 생활습관을 가진 고학력자들이었지만 이슬람 극단주의에 경도돼 자살테러를 감행했다.

지금까지 드러난 8명의 파리 테러 실행자 역시 ‘몰렌베이크 세포’로 불린다. 테러범 이브라힘·살라 압데슬람 형제와 빌랄 하드피 등이 ‘유럽 대륙의 무슬림 수도’라 불리는 몰렌베이크 출신이거나 이곳에 머문 적이 있다.

