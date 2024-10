오바마 “인류에 대한 공격” 시진핑 “야만적 짓거리”

15일 터키 남서부 지중해 연안 도시 안탈리아에 모인 주요 20개국(G20) 정상들의 만찬장에선 음악 공연 등 환영행사가 모두 취소됐다. G20 정상회의를 기념한 모든 음악 공연도 하지 않기로 했다. 지난 13일 발생한 파리 연쇄 테러의 희생자를 기리기 위해서다. 버락 오바마 미국 대통령, 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 아베 신조(安倍晋三) 일본 총리, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등 세계 주요국 정상들은 파리 테러 대응 방안을 논의하고 대테러 공동 성명을 채택하기로 의견을 모았다. 정상들은 한목소리로 테러를 비난하고 지구촌이 단결해 테러를 척결하자고 다짐했다.

세계 정상들 파리 테러 비난

G20 정상, 대테러 성명 채택키로

미국, 리비아 내 IS 지도자 공습 살해

이라크·시리아 외 IS 거점 첫 공격

오바마 대통령은 15일 레제프 타이이프 에르도안 터키 대통령과 정상회담을 한 뒤 발표한 성명에서 “파리 테러는 문명 세계에 대한 공격인 만큼 미국은 프랑스와 협력해 책임자를 끝까지 추적하겠다”고 말했다. 이어 “미국과 동맹국은 시리아 사태를 평화적으로 해결하고 이슬람국가(IS)가 파리 테러와 같은 공격을 저지르지 않도록 두 배의 노력을 기울이겠다”고 다짐했다. 앞서 그는 파리 테러 발생 직후 긴급 기자회견에서도 “파리 테러는 무고한 시민을 위협하는 무도한 시도로 반드시 심판할 것”이라며 “이번 사건은 프랑스인뿐 아니라 모든 인류에 대한 공격”이라고 지적했다.

미국은 파리 테러가 벌어진 지난 13일 리비아 내 IS 최고위급 인사를 살해하기 위해 공습을 단행했다. 미군이 IS의 주 무대인 이라크와 시리아 이외 국가에서 IS 거점 지역을 타격하기는 이번이 처음이다. 미 국방부 대변인 피터 쿡은 “F-16 전투기가 리비아의 IS 거점 지역을 공습해 IS 지도자 아부 나빌을 죽였다”고 밝혔다.

유럽 정상들은 프랑스와의 연대를 표하며 테러 척결을 부르짖었다. 데이비드 캐머런 영국 총리는 프랑수아 올랑드 대통령에게 전화해 “충격을 받았지만 결심은 확고하다. 슬픔에 휩싸였지만 굴복하지 않는다”고 말했다. 이어 “프랑스인에게 주는 나의 메시지는 단순하다”며 프랑스어로 “우리는 여러분과 함께한다. 일치단결해서”라고 했다. 앙겔라 메르켈 독일 총리는 “심대한 충격을 받았다. 이 순간 테러로 보이는 이번 공격으로 희생된 이들과 마음을 같이하고 그 유족과 모든 파리 사람들과 함께한다”고 강조했다. 유럽의 다른 정상들도 올랑드 대통령에게 위로와 지지를 보냈다. 시진핑 국가주석은 14일 올랑드 대통령에게 보낸 위로 전문에서 “중국 정부와 인민의 대표로서, 그리고 개인 명의로 이 야만적 짓거리를 가장 강력하게 비난한다. 희생자들에게 깊은 애도를 표하고 부상자들과 사망자 가족에게도 진심 어린 위로를 보낸다”고 말했다. 리커창(李克强) 총리도 이날 전문을 보내 “중국은 어떤 종류의 테러도 반대하며 프랑스 및 국제사회와 협력해 테러에 대처하고 세계인들의 안전 보장을 위해 노력할 것”이라고 강조했다.

아베 신조 총리는 “어떤 이유가 있더라도 테러는 용납할 수 없다. 단호하게 비난한다”고 말했다. 또한 그는 “강한 충격과 분노를 느낀다”며 “일본인은 프랑스인과 항상 함께 있으며 강한 연대를 표명한다”고 강조했다.

프란치스코 교황은 “파리 테러가 발생해 큰 고통을 느꼈다. 이는 도저히 정당화될 수 없는 비인간적 행위”라고 비난했다. 교황은 14일 이탈리아 주교회의 공식 TV 네트워크인 TV 2000과의 전화 인터뷰에서 “파리 테러 공격은 단편적인 제3차 세계대전의 한 부분”이라며 “프랑스 국민과 희생자 가족을 위해 기도한다. 어떻게 이런 일이 발생할 수 있는지 이해할 수 없고 매우 슬프다”고 말했다.

이탈리아 정부는 파리 테러 이후 교황의 신변 안전 확보 등을 위해 이날 700명의 군인을 수도 로마에 배치하고 프랑스 접경의 국경 통제를 강화하기로 했다고 이탈리아 언론이 보도했다. 마테오 렌치 총리 주재로 긴급 안보위원회를 개최해 국경 봉쇄 여부 등을 논의했다. 이미 로마 피우미치노 공항에서는 유럽연합(EU) 여권을 소지하고 파리로 직행하는 승객에 대해 일부 통제를 시행하고 있다고 현지 언론이 전했다.

