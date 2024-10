[국제] 여자친구 음료수에 약 타라?…美 고급백화점 여론 뭇매

미국 고급백화점 체인 블루밍데일즈가 데이트 강간을 연상케 하는 카탈로그 광고를 제작했다가 여론의 뭇매를 맞고 사과했다.

블루밍데일즈 대변인은 11일(현지시간) 성명을 내 “우리가 최신 카탈로그에 사용한 광고카피에 대한 여론을 잘 알고 있다. 블루밍데일즈는 이 광고카피가 부적절하고 잘못된 취향이라는 점을 인정하고 진심으로 사과한다”고 밝혔다.

블루밍데일즈가 크리스마스 연휴를 맞아 제작한 카탈로그에는 한 남성이 고개를 돌린 여성을 지긋이 바라보는 사진과 함께 ‘친한 친구가 보고 있지 않을 때 몰래 에그녹(크리스마스 음료)에 약을 타세요’(Spike your best friend’s eggnog when they’re not looking)라는 광고 카피가 적혀 있다.

이 사진은 트위터 등 소셜네트워크서비스(SNS)와 이미저(Imgur) 등 소셜 사진공유서비스에서 급속하게 퍼져나가며 논란을 일으켰다.

네티즌들은 “블루밍데일즈가 데이트 강간을 가볍게 보거나 부추기고 있다”며 비난을 쏟아냈다. 또 “어떻게 이런 광고카피가 버젓이 출판될 수 있느냐” “블루밍데일즈의 광고담당자들은 기본적인 편집과정도 지키지 않는 것이냐”며 목소리를 높였다. 블루밍데일즈는 사과성명과 함께 공식 트위터 계정에도 같은 사과문을 올렸다.

이동현 기자 offramp@joongang.co.kr