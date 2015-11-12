[인사] 미래창조과학부 外

◆미래창조과학부<과장급 전보>▶기획재정담당관 손승현▶과학기술정책과장 정희권▶통신정책기획과장 정창림
◆외교부<전보>▶국제안보대사 백지아
◆국세청<서기관 승진>◆본청▶기획재정담당관실 박상준▶전산기획담당관실 최인우▶감사담당관실 정근형▶심사1담당관실 구제승▶국제협력담당관실 민회준▶징세과 김학선▶법령해석과 황남욱▶전자세원과 권승욱▶법인세과 김광칠▶소비세과 나정엽▶자본거래관리과 김해진▶조사기획과 이임동▶조사1과 노삼식▶조사2과 이주연▶소득지원과 홍성표▶운영지원과 윤영일◆서울청▶운영지원과 강대일▶송무3과 나교석▶조사1국 조사1과 김갑식▶조사2국 조사관리과 공준기▶〃 조사1과 박수금▶조사3국 조사1과 서동욱▶조사4국 조사2과 송우진 ◆중부청▶운영지원과 김운걸▶조사1국 조사1과 서영윤 이진▶조사3국 조사1과 정재욱◆대전청▶운영지원과장 이현강◆광주청▶개인납세1과장 최재훈◆순천세무서▶개인납세2과장 김정호◆대구청▶운영지원과장 이동찬◆부산청▶개인납세2과장 신예진▶조사1국 조사3과장 지정호◆국세공무원교육원▶교수과 나성길<기술서기관 승진>◆본청▶운영지원과 김민기