1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

사회 사회일반

[인사] 미래창조과학부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 25면

◆미래창조과학부<과장급 전보>▶기획재정담당관 손승현▶과학기술정책과장 정희권▶통신정책기획과장 정창림

◆외교부<전보>▶국제안보대사 백지아

◆국세청<서기관 승진>◆본청▶기획재정담당관실 박상준▶전산기획담당관실 최인우▶감사담당관실 정근형▶심사1담당관실 구제승▶국제협력담당관실 민회준▶징세과 김학선▶법령해석과 황남욱▶전자세원과 권승욱▶법인세과 김광칠▶소비세과 나정엽▶자본거래관리과 김해진▶조사기획과 이임동▶조사1과 노삼식▶조사2과 이주연▶소득지원과 홍성표▶운영지원과 윤영일◆서울청▶운영지원과 강대일▶송무3과 나교석▶조사1국 조사1과 김갑식▶조사2국 조사관리과 공준기▶〃 조사1과 박수금▶조사3국 조사1과 서동욱▶조사4국 조사2과 송우진 ◆중부청▶운영지원과 김운걸▶조사1국 조사1과 서영윤 이진▶조사3국 조사1과 정재욱◆대전청▶운영지원과장 이현강◆광주청▶개인납세1과장 최재훈◆순천세무서▶개인납세2과장 김정호◆대구청▶운영지원과장 이동찬◆부산청▶개인납세2과장 신예진▶조사1국 조사3과장 지정호◆국세공무원교육원▶교수과 나성길<기술서기관 승진>◆본청▶운영지원과 김민기

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT