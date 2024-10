입동(立冬)을 이틀 앞둔 6일, 경기도 양평 용문사의 1200살 은행나무는 노란 이파리를 눈처럼 뿌렸다. 유례없는 가뭄으로 색이 여위었으나 동양 최대 은행나무의 위엄은 여전했다. ?

사진·글=최정동 기자 choi.jeongdong@joongang.co.kr

