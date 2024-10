[사회] 개그맨들 세종시 수험생 응원

대학수학능력시험을 앞두고 KBS 개그콘서트 출연진들이 세종시 수험생들에게 보낸 응원영상이 화제다.

4일 세종시교육청에 따르면 지난달 21일 교육청 페이스북(www.facebook.com/Sejongedu)에 올려진 응원영상은 보름 여 만에 조회 수 800여 건을 기록했다. 5분 분량의 영상은 세종시 수험생들을 격려하기 위해 개그콘서트 개그맨들의 재능기부로 제작됐다. ▶말해 Yes or No ▶고집불통 ▶횃불투게더 팀의 송필근, 김기리 등 10여 명의 개그맨들이 각 코너를 활용해 재미있고 이색적인 응원을 펼친다. 영상에 두 차례 등장하는 송필근은 2010년 세종시에 있는 성남고를 졸업했다.

개그맨들은 ‘수능을 대충 보는 게 웬 말이냐, 수능 백점·만점·홍일점이라도 데려와라’ ‘세종시 수험생 여러분들 원하는 대학에 한 번에 붙기 있어, 없어’라며 수험생을 응원했다. 배우 윤서씨(2011년 성남고 졸업)와 최교진 세종시교육감도 등장해 응원 메시지를 전했다.

영상을 본 수험생은 “TV에서만 보던 인기 개그맨이 응원해줘 신기하고 고맙다. 수능을 앞두고 위로와 격려를 받았다”고 말했다. 누리꾼들은 ‘세종시 수험생들이 특별한 응원으로 힘이 절로 나겠어요’ ‘힘이 팍팍! 멋진 응원에 힘입어 최고의 점수 받아 가세요’ 등의 반응을 보였다.

세종=신진호 기자 shin.jinho@joongang.co.kr