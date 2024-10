HIV, 초기부터 강력하게 잡아야 치료제 내성도 없어

▲ 충남대학교병원 감염내과 김연숙 교수

‘처음부터 강한 약을 쓰면 내성이 생겨서 다른 약이 안 들으면 어쩌죠’

‘HIV 치료제는 평생 먹어야 한다는데 약을 오랫동안 먹으면 내성이 문제될 것 같아서 걱정됩니다’

HIV 환자 온라인 커뮤니티에서 흔히 발견되는 환자들의 고민으로 실제 진료 시에도 환자들로부터 유사한 내용의 질문들을 받는 경우가 적지 않다.

HIV 바이러스는 인체의 세포에 기생해 스스로를 복제하며 인체의 면역 세포(CD4 T세포)를 감염시켜 기하급수적으로 늘어난다.

변이 또한 쉽게 이루어져 면역체계에 적응하는데 약 복용으로 잘 관리되고 있던 HIV가 어느 순간 컨트롤 되지 않는 것 역시 이러한 바이러스 변이 때문이다.

처방에 따라 치료제를 제 때, 제대로 복용하면 HIV 바이러스의 복제능력이 감소되고 그만큼 변종 바이러스도 줄어든다.

또한 면역세포(CD4) 수가 다시 증가해 우리 몸의 면역체계가 복원돼 HIV를 당뇨병, 고혈압과 같은 만성질환처럼 관리하는 것이 가능해진다.

일반적으로 HIV 치료제를 복용하게 되면 2주 내로 혈중의 바이러스 양이 대폭 감소하며, 치료제 복용 2~6개월 내에 HIV 바이러스 양이 검출 한계 이하인 상태가 유지되면 HIV가 잘 관리되고 있는 것으로 평가할 수 있다.

치료제 복용, 즉 약물 요법을 통해 HIV를 관리함에 있어 가장 문제가 되는 것은 치료제에 대한 내성 발생이다.

HIV 치료제의 바이러스 억제 효과 강도와 내성 발현 위험도는 연관성을 갖고 있다. 즉 치료제의 바이러스 억제 효과가 저하된 경우, 예를 들어 개인의 사정으로 인해 약 복용을 거르거나 약물의 효과에 영향을 미치는 다른 약물을 같이 복용할 경우에 내성이 나타날 위험이 커진다.

따라서 초기부터 치료 효과가 강한 치료제를 사용하여 바이러스를 억제함으로써 바이러스가 변이될 여지를 남겨두지 않는 것이 중요하다.

진료 지침을 통해서도 이러한 점이 강조되고 있으며, 치료 강도가 높은 항레트로바이러스 치료제 복용을 통한 조기 치료가 권고되고 있다.

기존에는 면역세포(CD4)와 T 세포의 수의 합이 500개/uL 이하인 경우에만 항레트로바이러스 치료제 복용이 권고됐지만 현재는 면역세포(CD4)와 T 세포의 수에 상관없이 모든 환자에게 항레트로바이러스 약물 치료 요법, 일명 칵테일 요법이 권장되고 있다.

HIV 치료를 위한 칵테일 요법을 구성하는 3가지 치료제 중 단백질분해효소억제제(PI제재)는 내성 장벽이 높으며, 특히 다루나비어는 올해 4월에 업데이트된 미국 연방보건복지부(DHHS, Department of the Health and Human Services) 가이드라인을 통해 유일하게 1차 치료제로 권장되는 PI제재로 부작용과 내성 발생이 낮다는 장점을 가졌다.

HIV 치료에 있어서는 초기 단계부터 내성 발현의 위험을 최소화하는 것 못지 않게 내성으로 인한 치료 공백을 최소화하는 것이 중요하다.

치료 중 치료제에 대해 내성이 확인된 경우라면 그 동안 환자가 받아온 치료 이력을 점검하고 내성 검사를 실시해야 하며, 내성 검사가 안될 경우에는 기존 치료제보다 내성 장벽이 높은 치료제로 교체하는 것이 바람직하다.

