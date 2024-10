지코 ‘Boys and Girls’, 음원차트 1위 휩쓸어… “성취감 짱” 소감 드러내

블락비 지코가 솔로 싱글앨범 ‘파트 원(Part.1)’을 향한 관심에 감사 인사를 전했다.

지코는 3일 자정 각종 음원사이트를 통해 싱글앨범 ‘파트 원(Part.1)’을 공개했다. 공개 직후 ‘파트 원’의 타이틀 곡 ‘Boys and Girls’는 각종 음원사이트 1위, 2위에 올랐다.

지코는 자신의 트위터에 “일하느라 지금 확인했다”며 “감사드린다. 1위, 2위! 성취감 짱. 더 열심히 해서 더 좋은 음악 들려드리겠다”고 감사하는 마음을 전했다.

한편 지코의 싱글 앨범 ‘파트 원(Part.1)’은 ‘Boys and Girls’ ‘날(fear.JTONG)’ ‘말해 Yes or NO(feat.PENOMECO. The Quiett)’등 총 3곡으로 구성됐다. 지코는 작사 작곡과 프로듀서는 물론 아트디렉터 부분까지 참여하여 지코만의 음악적인 색깔을 충분히 입혔다. 지코는 ‘파트 원(Part.1)’으로 활발한 활동을 펼칠 예정이다.

이번 앨범은 지코가 솔로 래퍼로서 입지를 확고하게 만드는 작품이라는 점에서 주목할 만한 요소가 충분하다.

또 타이틀곡 'Boys and Girls' 는 지코의 세련된 음악성을 곳곳에서 느낄 수 있는 곡이다. 랫쳇기반의 청량감 넘치는리듬과 지코특유의 박자감 있는 랩, 세련된 멜로디라인이 돋보이는 곡으로 지코가 기존에 발표해왔던 트랙들과 전혀 다른 색다른 감성을 드러내 눈길을 끈다.

특히 신예 보컬 바빌론의 환상적인 보이스를 통해 지코가 처음으로 보컬이 가미된 솔로 곡을 공개한 점도 눈여겨 볼만하다.

이 밖에 '날’ 은 거친 하드코어 트랙으로, 지코의 힙합크루인 '벅와일즈’'의 수장 제이통이 피쳐링으로 참여했으며, 머리가 아닌 몸으로 느낄 수 있는 곡이다.

‘지코 Boys and Girls’’ 지코 Boys and Girls’

온라인 중앙일보

[사진 세븐시즌스 제공]