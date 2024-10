카터 미 국방 “사드, 동맹의 결정 통해 배치될 것”

애슈턴 카터 미국 국방장관은 2일 고(高)고도미사일방어(THAAD·사드) 체계의 주한미군 배치와 관련해 “(미국이) 독자적으로 결정하지 않을 것”이라고 밝혔다. 제47차 한·미 연례안보협의회의(SCM)를 마친 뒤 한민구 국방부 장관과 공동으로 진행한 기자회견에서다. 카터 장관은 ‘앞으로 몇 년 내에 사드가 한국에 배치될 가능성이 있다’고 보느냐는 질문에 “이번 회의에서 사드와 관련한 논의는 하지 않았다”며 “사드는 동맹의 결정을 통해 배치될 것(Any deployment of THAAD will be determined through an alliance’s decision·국방부 발표는 ‘사드도 미국이 동맹의 입장에서 배치 결정을 하게 될 것’)”이라고 답했다.

“미국 독자적으로 결정은 안해”

한국, 방사포 대응력 갖출 때까지

미군 210화력여단 동두천 잔류

북핵·미사일 선제타격 4D도 담아

KF-X 핵심기술 이전은 어렵지만

차관급 방산기술협력체 만들기로

국방부 당국자는 “미국 내에서도 아직 사드 배치와 관련해 결정을 하지 못한 것으로 안다”며 “주한미군에 사드를 배치할 경우 한국과 협의해 진행하겠다는 의미”라고 말했다.

한·미 양국 장관은 이날 단독 및 확대회의를 잇따라 열어 북한 위협과 한·미 동맹 등의 현안에 대해 논의하고 16개 항의 공동성명을 발표했다.

국방부는 공동성명 가운데 ‘조건에 기초한 전작권 전환계획’(COTP)에 서명한 것을 성과로 꼽고 있다. 시간을 정해 놓았다가 불완전한 상황에서 전작권 환수를 추진하는 것보다 구체적인 전작권 환수 조건에 따라 전환하는 내용이기 때문이다. 한 장관은 “한국이 전작권을 환수하는 조건은 핵심 군사 능력의 확보와 북한 핵과 미사일 위협에 대응하는 능력의 구비, 한반도 및 지역안보환경의 평가”라고 설명했다. COTP에는 한반도 유사시 한·미 연합군이 공동으로 작전을 펼치는 ‘작전계획 5015’의 상위 개념도 포함돼 있다고 한다. 그래서 군 관계자들은 이를 ‘신 전략 문서’라고 부르고 있지만 구체적인 내용은 공개되지 않았다.

공동성명에는 “유사시 미군의 모든 전력을 동원한다”는 내용도 담았다. 카터 장관은 “한반도에 배치된 미군 전력 외에도 세계 전역에서 가용한 전력을 사용해 대한민국을 방위할 것”이라고 했다. 이를 위해 미국은 210화력여단을 한국군이 포병 전력을 충분히 갖출 때까지 동두천에 잔류시키기로 했다. 북한의 장사정포와 방사포(다연장로켓)를 무력화할 수 있는 전력을 유지하기 위해서다. 210화력여단은 한국 육군 전체와 비슷한 수준의 화력과 포탄을 보유한 것으로 평가받고 있다. 국방부 당국자는 “한국군은 차기 다연장로켓을 전력화하고 대포병 탐지레이더를 들여오는 등 전력 강화가 진행되고 있다”며 “평택으로 이전키로 한 210화력여단이 현재 위치에 당분간 머무른다면 대북 억제 측면에서 효과가 있다”고 말했다.

양국 장관은 또 북한의 핵과 미사일을 선제 타격하는 4D(탐지·교란·파괴·방어) 개념을 명문화해 공동 대응범위를 넓혔다.

◆카터 “한국형 전투기(KF-X) 성공 바란다”=카터 장관은 이날 기자회견에서 “미국은 KF-X에 대해 적극적인 지지를 하는 입장”이라며 이와 관련한 설명에 많은 시간을 할애했다. 그는 “오늘(2일) 우리가 상당히 큰 진전을 이룬 것 중 하나가 ‘방산기술협력그룹’을 설립하기로 한 것”이라며 “이는 아주 포괄적인 협의체로 방위기술이나 무역 등을 포괄적으로 논의할 수 있는 장”이라고 말했다. “협의체는 새롭고 특별한 그룹이며 그 안에서 여러 가지 다양한 분야에서 협력이 가능하다”고도 했다. 그는 그러나 “미국 법에 의하면 한국 측에 특정 기술(4개 핵심기술)을 이전하는 데 제한이 될 수밖에 없다. 미국 법을 바꿀 수는 없다”며 기술이전 불가 방침을 다시 한번 강조했다. 정부 당국자는 “미국이 공식적으로 기술이전을 여러 차례 거부한 상황이라 회담에서 기술이전과 관련한 논의는 없었다”며 “향후 차관급 이상을 대표로 하는 협의체에서 한국의 외교부·국방부, 미국의 국무부·국방부가 기술협력을 해나갈 것”이라고 말했다.

글=정용수 기자 nkys@joongang.co.kr

사진=김경빈 기자