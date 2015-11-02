[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부<서기관 승진>▶인사과 황경임▶문화예산과 임혜영▶국토교통예산과 이민호▶환경에너지세제과 최지훈▶재정기획총괄과 박현창▶제도기획과 김정애▶국제경제과 이혜림<기술서기관 승진>▶재정정보과 이용안
◆문화체육관광부<서기관 승진>▶문화예술정책실 예술정책관실 윤종선▶문화콘텐츠산업실 콘텐츠정책관실 송경희
◆보건복지부▶대통령비서실 전출 임숙영▶사회복지정책실 사회서비스자원과장 박재찬
◆식품의약품안전처<부이사관 승진>▶소비자위해예방국 위해정보과장 이임식▶바이오생약국 바이오의약품정책과장 김영옥▶〃 한약정책과장 좌정호<서기관 승진>▶소비자위해예방국 소비자위해예방정책과 김재선<기술서기관 승진>▶의약품안전국 의약품정책과 채규한▶의료기기안전국 의료기기정책과 유희상
◆공정거래위원회<과장 직위 승진>▶광주지방공정거래사무소장 왕일상<서기관 전보>▶업무지원팀장 서창현
◆조달청<과장 전보>▶운영지원과장 류재일▶청장실 비서관 임중식<과장 승진>▶창조행정담당관 박상철
◆강원도<국·과장급 승진>▶총무행정관실(2018평창동계올림픽조직위원회 파견) 손창환▶행정개발본부 개발사업부장 김명식▶경제진흥국 에너지과장 이정기▶농정국 농정과장 이종근▶녹색국 환경과(설악산삭도추진단장) 변정탁<국·과장급 전보>▶총무행정관실 비서실장 최정집▶총무행정관실 정일화▶건설교통국 교통과장 엄기홍▶글로벌투자통상국 기업지원과장 전재섭
◆MBC▶특임사업국 부국장 장혜영▶드라마국 드라마2부장 윤재문