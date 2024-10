우리 국립현대미술관의 관장 자리가 벌써 1년 넘게 공석이다. 잡음이 나올 만하다. 그것도 지난 7월 1차 공모 과정에서 첫 우선순위에 오른 후보자가 탈락해 재공모 절차에 들어가자 국내 미술계는 술렁거렸다. 이제 언론 매체에서는 외국인 1명과 내국인 2명이 2차 최종 후보 리스트에 올랐다고도 한다.

얼마 전 한 언론인이 국립현대미술관 신임 관장을 국외에서 영입하는 것을 언급한 것으로 보아 꽤 오래전부터 이 문제를 검토해온 것 같다. SNS에서는 벌써부터 우리 미술계가 ‘축구판’이냐는 부정적 댓글이 떠다니고 있는 실정이다.

그러나 이미 광주비엔날레 총감독으로 외국 전문가를 영입했고, 또 올해 청주국제공예비엔날레 특별전의 예술감독으로 세계적 저명한 철학자이자 소설가, 그리고 미술 평론가이기도 한 알랭 드 보통(Alain de Botton)을 위촉한 사례가 있으니 크게 새롭게 볼 사항은 아니라고 생각한다. 현대미술이 지닌 ‘국제성’을 고려하면 이제는 후보자의 국적보다는 객관적 능력을 따져봐야 하기 때문이다.

하지만 비엔날레 같은 행사는 대체로 2~3개월의 제한된 기간 동안 펼쳐지는 ‘일회용 행사’지만, 국립현대미술관의 관장직이라면 이야기가 달라진다. 국내외 행정 업무를 비롯해 다양한 전시를 기획하고 진행해야 하며, 그에 소요되는 예산을 직접 챙기고 집행하는 자리다. 그리고 국회 국정감사장에 불려가 ‘수모를 감내해야 할’ 자리라는 것도 언급하지 않을 수 없다.

거기다 무엇보다 관장이 집행해야 할 예산에는 국내외 고가 작품을 수시로 구입해야 하는 항목이 있는데, 지금까지 배당받은 작품 구입 예산은 우리 경제 규모에 비하면 너무 초라해 부끄럽기 그지없는 수준이다. 정말이지 외부에 결코 공개하고 싶지 않은 사항이다. 문화 예술, 특히 현대미술에 대한 역대 정부와 우리 사회의 눈높이를 가늠할 수 있는 부끄러운 ‘문화 지표’인 것이다.

그러나 ‘축구판’에 상응하는 획기적 예산과 경영 자율성을 확보할 수 있다면 외국에서 관장을 영입하는 것도 이제는 해볼 만하다고 생각한다.

이러한 맥락에서 얼마 전 다른 나라의 문화 지표를 보며 우리의 현실을 다시금 돌아본 적이 있다. 파리 오르세 미술관에서 후기인상파의 거장 피에르 보나르(Pierre Bonnard, 1887~1947) 특별전을 열었을 때 일이다. 작품을 감상하던 중 작품 옆에 붙어 있는 작은 황동 네임태그가 눈에 들어왔는데, 거기에는 ‘Pierre Bonnard의 1899 作, 오르세 미술관이 1947년에 구입하다’고 쓰여 있었다. 정신이 번쩍 들게 하는 문구로, 자연스레 지금의 우리 현실과 비교하지 않을 수 없었다.

어찌 그렇지 않겠는가. 1947년이면 프랑스가 제2차 세계대전의 승전국이라고는 하지만, 전쟁 후유증 때문에 패전국 못지않게 경제적으로 어려운 상황이었을 텐데도 예술품을 정부 예산으로 구입했다는 뜻이니 말이다. 참으로 감동적인 스토리가 아닐 수 없다.

“자유는 공짜가 아니다(Freedom is not free: 미국 워싱턴 국립묘지의 표석에 쓰여 있는 글)”는 말이 있듯 실로 “문화는 공짜가 아니다(Culture is not free)”라는 생각이 들었다. 프랑스 사회의 ‘문화 우선 정책’에 경탄(敬歎)이 절로 나왔다. 우리가 자칭 ‘문화국’이라면 ‘남의 나라 이야기’로 가볍게 넘길 사항이 결코 아니다. 지금까지 국내 여러 정권이 예외 없이 “문화, 문화”를 부르짖었지만 구호 수준에 머물렀다는 사실을 질책하는 무거운 메시지다.

미국 국방장관과 세계은행 총재를 역임한 로버트 맥나마라(Robert McNamara, 1916~2009)가 남긴 명언도 생각난다. “세계에서 가장 비싼 기름을 거래하는 사람은 화가 파블로 피카소다.” 미술품의 고부가가치성을 드라마틱하게 대변하는 말이다. 그래서 근래에는 ‘미술 산업’이란 용어까지 나오는 것일 게다.

거기에 더해 작가의 국적과 작품이 미술품을 감상하고 수장하는 세계 미술계에 주는 한 나라의 ‘문화 메신저’로서 순기능을 감안하면 결코 가볍게 여겨서는 안 된다. 국내 미술 작가의 작품 활동에 국가가 적극적인 관심과 지원을 아끼지 말아야 하는 이유이기도 하다.

이제 국립현대미술관 관장직을 누가 맡든 신임 관장이 세계 미술 시장을 폭넓게 내다볼 수 있는 안목을 갖고 국내 미술계를 조용하면서도 단호하게 선도할 수 있는 능력의 소유자이기를 간절한 마음으로 기대한다. 아울러 신임 관장이 새로운 마음으로 능력을 발휘할 수 있도록 정부도 행정적 지원은 물론 재정적으로도 지금까지의 틀을 과감히 뛰어넘는 수준에서 앞장서 주길 바란다. 지금 세계 미술계는 숨 가쁘게 아주 다른 차원의 신(新)문화 산업으로 변신하고 있기 때문이다.

이성낙 (사)현대미술관 회장