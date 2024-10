[문화] 고야나기 유키 공연 … 한일국교정상화 50주년 기념 내한 콘서트 열어

박화요비의 노래 ‘당신과의 키스를 세어보아요’의 원곡을 부른 일본 가수 고야나기 유키(小柳ゆき·33)가 한일국교정상화 50주년을 기념해 내한 콘서트를 연다. 11월 3일 오후 6시 대전 한남대학교 서의필홀, 4일 오후 7시 부산 동아대학교 다우홀에서다.

사이타마현 출신의 고야나기는 1999년 ‘당신과의 키스를 세어보아요(あなたのキスを?えましょう) ~You were mine~’으로 데뷔해 2015년 현재까지 27장의 싱글, 7장의 오리지널 앨범, 4장의 베스트 앨범을 발매했다. 2005년 5월 발표한 ‘고야나기 더 커버즈 프로덕트 1(Koyanagi the Covers PRODUCT 1)’이 외국곡 리메이크 앨범으로는 처음으로 오리콘 차트 1위를 차지하기도 했다.

2002년에는 월드컵 공동개최를 홍보를 위해 한국·일본의 인기가수들이 함께한 음반 ‘몬스터스 프로젝트 2002’에 참여해 노래했으며 SBS 드라마 ‘파리의 연인’의 삽입곡으로 유명한 조성모의 ‘너 하나만’을 일본어로 리메이크해 부르는 등 한국과도 인연이 깊다.

주한일본대사관과 한남대·동아대, JBOX 엔터테인먼트가 함께 주최하는 이번 콘서트는 무료다. 선착순으로 입장 가능하다.

