중국에서 발생한 황사가 10월에 한반도까지 도달한 사례는 2009년 단 한차례뿐이었습니다. 그런데 왜 올해는 가을에 찾아온 걸까요? 황사에 대한 이모저모 궁금증을 풀어드립니다.

