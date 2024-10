[산업] LG전자 영국 다이슨에 '광고 중단' 소송

LG전자와 영국 청소기 회사 다이슨이 '소송'으로 맞붙게 됐다.

LG전자는 영국 다이슨을 상대로 호주 연방법원에 허위광고 금지 소송(final injunction)을 지난 12일(현지시간)에 제기했다고 27일 밝혔다.LG전자가 자존심을 걸고 다이슨과 소송전에 들어간 것은 다이슨의 광고 때문이다. 프리미엄 무선 청소기인 '코드제로 싸이킹'이 "더 강력한 흡입력"을 갖추고 있는데도 불구하고 다이슨이 자사의 무선 청소기 광고에 '가장 강력한 무선청소기(the most powerful cordless vacuums) '란 문구를 사용했다는 것이다. LG전자는 이밖에도 다이슨이 광고에서 사용한 '다른 무선 청소기 흡입력의 두배(twice the suction power of any cordless vacuums) '라는 부분도 지적했다. LG전자는 "실제로 코드제로 싸이킹의 흡입력은 최대 200W(와트)로 다이슨의 두배 수준"이라고 강조했다.

LG전자는 "코드제로 싸이킹은 스마트 인버터 모터 기술과 LG화학의 배터리 기술을 결합한 제품"이라며 "4시간 충전으로 일반 모드 기준 최대 40분, 강(强) 모드에서도 17분간 청소가 가능하다"고 설명했다. LG전자 신석홍 청소기 담당BD는 "올해 해외 런칭을 더욱 확대해 글로벌 프리미엄 청소기 시장을 집중공략하겠다"고 강조했다.

김현예 기자 hykim@joongang.co.kr