[gift&] 까르띠에, 당신과 그녀의 특별한 날 위해 … 세상에 하나뿐인 웨딩 링

까르띠에가 제안하는 20여 종류의 웨딩 링과 장신구 중 마음에 드는 디자인을 선택한다. 까르띠에가 소장하고 있는 수준 높은 다이아몬드 중 자신의 기호에 따라 원하는 캐럿·컬러·투명도의 다이아몬드를 고른다. 4주 후 단 한 사람만을 위한 까르띠에의 웨딩 링이 탄생해 도착한다.

직접 고른 다이아몬드로 1:1 맞춤

14종류 마운트 디자인 선택 가능

까르띠에는 보다 특별한 웨딩을 꿈꾸는 여성을 위한 새로운 프로젝트인 ‘셋포유바이까르띠에(Set For You by Cartier)’ 서비스를 제공하고 있다. 까르띠에가 제안하는 다양한 디자인의 링 중에서 고객이 직접 선택한 다이아몬드로 고객에게 맞는 특별한 웨딩 링을 만들어 주는 1:1 맞춤 서비스다. 오직 한 사람만을 위한 단 하나의 반지를 제작한다.

평생의 동반자와 변치 않는 사랑을 맹세하게 되는 의미 있는 날에 빠질 수 없는 아이템이 바로 프러포즈 링이다. 한국에서는 심플한 링으로 프로포즈를 하고 결혼식 때 일명 캐럿 링으로 불리는 다이아몬드 반지를 선물하는 반면 서양에서는 다이아몬드 링으로 프러포즈를 한다. 최근 우리나라도 프로포즈 링은 다이아몬드가 강조된다. 단순한 디자인에 작은 크기라도 꼭 다이아몬드가 세팅 된 링을 선호하는 추세다.

소중한 순간을 위해 까르띠에의 새로운 프로젝트 ‘셋포유바이까르띠에’는 보다 빠른 시간 안에 고객이 원하는 품위 있는 제품을 제공한다. 까르띠에의 맞춤 링은 아름다운 14개의 마운트 가운데 원하는 디자인을 선택한 후, 여기에 0.18캐럿에서 2.99캐럿 사이의 라운드 다이아몬드를 세팅해 완성되는 주문형 제품이다. 맞춤 링 제작에는 까다로운 기준에 따라 선정된 보석과 주얼리의 창조적인 조합이 이뤄지는 섬세한 제작 공정을 거친다.

다이아몬드 전문가는 아름다움과 탁월함, 광채, 조화, 형태뿐만 아니라 다이아몬드의 섬광과 반짝임 등 조건을 엄격하게 적용해 원석을 선별한다. 또 매번 새롭게 구상되고 선정된 링의 디자인에 따라 원석을 가공해 수준 높은 다이아몬드 링을 제작한다. 국제 규격의 엄격한 기준에 따라 선정된 최고 등급의 다이아몬드 중에서 원하는 크기나 색깔, 투명도 등도 함께 선택할 수 있다. 이렇게 선택 된 다이아몬드들은 링 위에서 정교하게 세팅 되어 주문 후 4주 만에 고객의 손에 들어갈 수 있다. 이 기간 동안 기다리는 고객을 위해 각 제작 단계를 확인할 수 있는 서비스도 제공한다.

다이아몬드가 갖추어야 하는 가장 높은 수준의 기준을 만족시키는 것은 까르띠에 다이아몬드만의 영예라고 할 수 있다. 반지에 보석 한 개가 세팅되는 ‘까르띠에 솔리테어 링’은 제품마다 개성 있는 창의성과 상상력을 자랑한다. 사랑의 마음을 담은 솔리테어 링은 고객이 원하는 스타일과 크기, 원석이나 귀금속의 특성이 모두 다르게 맞춤 제작되기 때문에 세상에 단 하나뿐인 특별한 링이 된다. 까르띠에 보석 감정 전문가들은 정확하고 구체적인 기준을 통과한 다이아몬드만을 골라 제품에 사용한다. 까르띠에 웨딩 링에 사용되는 다이아몬드는 광택과 빛, 반짝이는 섬광과 같은 빛이 균형을 이뤄 아름다운 빛을 더한다.

까르띠에가 지난 5월 출시한 새로운 시계인 끌레드까르띠에 는 예물용으로 손색이 없다. 지난 9월에는 핑크 골드와 스틸 버전을 출시해 예물과 선물용 시계의 폭을 넓혔다. 새로운 핑크 골드&스틸 버전은 기존 컬렉션과 마찬가지로 31·35·40㎜ 세 가지 사이즈로 출시됐다.

송덕순 객원기자 song.deoksoon@joongang.co.kr