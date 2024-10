블락비 멤버 지코가 솔로 음원을 공개한 가운데 팬들에게 감사의 인사를 남겼다.

지코는 19일 자신의 트위터를 통해 "감사합니다! BBC(블락비 팬클럽) I love yall. 리스너들 감사합니다! 멋진 거 더 많이 들려드릴테니 '말해예쏠노(말해 yes or no)'로 화이팅 하고 있어요"라는 글과 함께 솔로곡 '말해 yes or no'의 음원사이트 1위 인증 사진을 게재했다.

지코는 그룹 블락비의 리더와 프로듀싱을 맡고 있다. 지코는 지난 해 발매한 “Tough Cookie(터프쿠키)”와 올해 초 발매한 “Well Done(웰던)”을 통해 래퍼로써의 면모를 선보여 좋은 반응을 얻었다. 그는 이번 음반을 통해 다시 한 번 솔로 래퍼 지코의 입지를 확고히 하고 있다.

'말해 yes or no'는 느린 템포의 트랩 비트 위에 지코의 래핑을 얹은 곡으로 일리네어 레코즈 소속 래퍼 더콰이엇과 신인 래퍼 페노메코가 피처링에 참여했다.

온라인 중앙일보