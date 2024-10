이상한 일이다. 요즘은 사과(謝過)가 너무 흔하다. 거의 매일 누군가 사과하고, 사과를 받아내고, 사과를 요구하는 일이 넘친다. 최근만 해도 가수 박진영이 코르셋 교복 광고 논란에 사과했고, 배우 고소영이 대부업체 광고를 사과했다. 유명인만이 아니다. 한 대학생은 여학생을 성폭행한 것을 사과하는 대자보를 학교에 붙였다. 인천의 모 백화점에서 7년 전에 산 목걸이 무상수리를 거절했던 데 앙심을 품은 고객이 진상을 부리자 종업원들이 일단 무릎 꿇고 사과한 광경은 잘잘못과 상관없이 자신이 조금만 유리한 위치에 있다 싶으면 무턱대고 사과를 종용하는 요새 풍토를 드러낸다.

사과는 잘못한 사람이 상대방에게 용서를 구함으로써 화해에 이르는 장치다. 한데 요즘 사과는 논란이 일면 제3자인 불특정 다수가 사과를 종용하고, 이에 걸린 사람이 인터넷 등 중인환시(衆人環視)리에 공개 사과하는 게 유행이다. 이런 공개 사과는 좋은 사과의 방법일까.

박진영과 고소영처럼 피해자가 특정되지 않은 경우의 사과는 일단 논외로 치자. 한데 피해 당사자가 있는 사과의 경우 공개 사과는 용서와 화해에 이르는 길이 아닐 수 있다. ‘미안하다 말하는 게 제일 힘들 거야(sorry seems to be the hardest word)’라는 엘튼 존의 노래처럼 사과는 받는 사람뿐 아니라 하는 사람에게도 힘든 일이다.

그래서 사과가 화해로 이어지려면 사과받는 쪽의 절제와 예의도 필요한 거다. 사과하는 사람에게 망신을 주고 모욕하면 화해는 성립되지 않고 오히려 원한을 쌓게 된다. 사적인 일의 공개 사과는 피해자의 상처를 다시 들쑤시게 되고, 사과하는 사람에게 모멸감을 느끼게 해 오히려 피해의식을 키울 수 있다. 화해라는 본질이 사라진 사과가 무슨 의미가 있나.

무서운 건 요즘의 사과가 ‘만인 대 만인의 투쟁’처럼 변질되고, 망신주기와 사과받기가 동시에 이뤄진다는 것이다. 군중들은 자기와 상관없는 남의 잘못을 인터넷 기술을 활용해 집요하게 캐내고 사과를 요구한다. 걸리면 변명은 받아들여지지 않는다. 무조건 빌어야 한다. 요즘 중국에서 활동하는 윤은혜는 입고 나왔던 드레스가 모 디자이너를 표절했다는 논란이 일었는데 사과하지 않고 오히려 억울함을 토로했다. 이에 일부 매체와 네티즌들은 비판의 강도를 높였고 일부는 ‘제2의 유승준’이 될 수 있다고 위협한다.

한 야구선수는 이별한 전 애인이 과거에 사적으로 했던 타인에 대한 비방 등을 SNS에 공개하면서 여기에 거론된 모든 사람이 가해자와 피해자가 됐고, 이에 제3자들이 시시비비를 따지고 들면서 인간관계가 헝클어졌다. 그가 공개 사과했지만 거론된 당사자들은 용서하지 못하겠다는 입장이다. 사람은 누구나 크고 작은 잘못을 하고, 조금씩은 나쁘고, 뒤에선 미운 사람 뒷담화도 하고 나랏님 욕도 하고, 애인 앞에선 허풍도 떨고 찌질하고 못난 모습도 보인다. 이런 사생활이 폭로돼도 무사할 수 있는 사람은 몇 명이나 될까. 사과를 종용하는 네티즌들도 ‘나는 완전무결하므로 무사할 것’이라고 자신할 수 있는가. 뒤에서 남의 욕을 하는 사람보다 이런 사생활을 심판대에 올려 왕따를 부추기는 풍토가 더 무섭다.

혹자는 지난해 조현아 전 대한항공 부사장의 땅콩회항 사건 당시 사과를 제대로 하지 않은 대가를 혹독하게 치르게 한 일종의 ‘승리의 기억’이 지금의 사과 맹신주의 혹은 사과 만능주의를 부추기는 것일 수도 있다고 말했다. 군중들이 잘잘못을 판단하고 응징하는 세상. 과거에도 그런 세상이 있었다. 인민재판, 마녀사냥의 시대가 그랬다. 한데 그건 사람이 살 만한 세상이 아니다. 지금 군중들의 행태가 그보다 나은가. 타인의 사소한 잘못을 들춰 망신 주기에 혈안이 되고, 악의로 사생활을 폭로하고, 제3자들이 나서 이를 퍼뜨리며 사생활 침해가 다반사로 일어나는 사회에선 누구도 안전하지 않다. 이젠 우리 모두 열기를 식히고 좀 무심해질 필요가 있다.

