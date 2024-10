[TONG] 고교 기숙사 라이프 - 경기과학고에 해적단이 떴다!

The First &The Best

수원 광교산 서쪽 자락 작은 언덕 위 빨간 벽돌과 하늘로 향해 뻗은 담쟁이 덩굴이 어우러져 고풍스런 분위기를 자아내는 학교가 있다. 우리나라 최초의 과학고인 경기과학고다. 1983년 개교 이래 수많은 인재들을 배출한 과학요람. 특히 3즐(배움과 이룸, 나눔과 누림, 도움과 보탬의 즐거움)이 배어있는 학교의 전통과 문화 자체가 최고를 유지하는 강점이자 자랑거리다.

그 곳에도 사람 사는 냄새가 풍기고 있었으니….

기숙사에 해적단이 출몰했다

두둥둥두둥둥둥~?

영화 ‘캐리비안 해적’의 타이틀 곡 ‘He’s a pirate’는 경기과학고 학생들이 제일 싫어하는 노래 중 하나다. 바로 아침 기상송이기 때문이다. 경쾌하고 신나는 음율이 아침과 잘 어울리지만, 잠이 부족한 학생들에게는 그리 달갑지만은 않아 기상송을 ‘해적단(사감)의 횡포’라고도 한다.

1학년 김 모 학생은 “중학교 때부터 아침밥 먹을 시간에 잠을 더 자는 습관이 있어 처음엔 힘들었는데, 지금은 아침 점호 후 바로 침대로 와서 꿀맛 같은 칼잠을 잔다.”고 말했다. 하지만 아·봉(아침봉사의 줄임말, 벌점이 많은 학생들은 아침 시간에 봉사활동을 한다) 대상자가 되는 경우엔 이런 호사를 누릴 수 없어 힘들고 슬픈 하루가 시작되는 셈이다.

빠공~밤공은 필수

수많은 과제 수행과 엄청난 학습량을 따라가기 위해서는 자신만의 시간을 적절하게 배분하여 효율적으로 사용하는 것이 중요하다. 자칫 칼잠·낮잠 등 잠과의 전쟁에서 패한다면 바로 뒤쳐지기 때문이다.

그래서 선택한 것이 ‘빠공'(이른 아침 남들보다 빨리 일어나 공부)과 ‘밤공'(점호 후 이불속에서 몰래 하는 공부)이다. 전체 학생이 기숙사 생활을 해야 하는 특성상 제 시간에 잠을 재우려는 사감과의 전쟁은 선택이 아닌 필수다. 이를 어겨 적발되는 학생들에게 벌점이 부과되는 것으로 마무리되지만, 사감의 눈을 피해 공부할 수 있는 방안에 대한 연구가 활발하게 진행되고 있다. 일부 학생들은 “빛이 이불 밖으로 새 나가지 않는 전등을 반드시 개발하겠다.”는 의지를 나타내기도 한다.

설국열차는 달린다

설국열차 꼬리 칸의 모습을 상상해 보자! 열차 한 칸에 빽빽하게 앉아있는 사람들의 모습을 경기과학고에서도 볼 수 있다. 바로 기숙사와 기숙사 연결통로! 대부분 통로벽에 기대어 노트북으로 수행과제를 작성하거나, 쉬거나, 친구와 담소를 나누거나 할 때 애용되는 곳으로 멀리서 보면 흡사 설국열차 꼬리칸을 상상하게 된다. 이 곳을 자주 이용하는 2학년 이 모 학생은 “꼬리칸에서 주로 수행과제를 마무리하는데 만약 여기마저 없었더라면 끔찍했을 것”이라고 말했다. 노트북을 사용하지 못하는 기숙사에서 벌어지는 에피소드이지만 ‘설국열차’는 경기과학고에서만 볼 수 있는 문화 아닐까.

진지함을 넘어 열정으로

경기과학고는 다른 학교와 차별되는 특별한 프로그램이 많다. 열정적으로 도전할 수 있도록 다양한 장을 마련하고, 꾸준하게 참여 기회를 주기 위해서다. 대학수준의 심화 강의주제를 선별해 희망 학생들에게 수강기회를 주는 ALP, 실제 자연환경 관찰과 탐구 목적인 자연탐사 활동, 전문가와 연구과정에 직접 참여하는 현장연구, 해외프로그램인 ORP 등을 비롯해 경기과학실험학교와 나눔학교 운영, 과학동아리한마당, 인문학주간을 통해 부족한 인성 함양과 예술 감상기회를 제공한다. 특히 학생 자율로 운영되는 동아리가 총 90팀 수준으로(과학 15팀, 인문예체능 38팀, 학술 14팀, 봉사 23팀) 매년 3월이면 다양한 오디션을 통해 신입회원을 모집하는 진풍경이 벌어진다. 동아리 가입 면접에서 수차례 떨어진 한 학생은 “원하는 동아리 면접에서 떨어져 다른 동아리에 가입을 했지만 내년에 다시 도전하겠다”라는 의지를 내비치기도 했다.

졸업하려면

경기과학고등학교 학생들은 기본적으로 총 180학점(기본 교과 147학점, 연구활동 33학점)과 TEPS 650점 이상을 반드시 이수해야 한다. 연구활동은 자율연구 20학점, 현장연구 8학점, 졸업논문 5학점으로 채워진다. 또한 협업과 봉사정신을 키우기 위해 개별적으로 단체활동 120시간, 봉사활동 120시간 등 특별활동에 참여해야 한다. 엄격한 졸업조건 때문에 중도에 포기하는 학생이 있을 것으로 예상되어 학교 측에 알아본 결과, “최근 학업을 포기하거나 자퇴하는 학생은 없으며 일부 질병 등으로 휴학을 하는 학생이 있는데 기간 경과 후 바로 복학한다.”는 이야기를 들을 수 있었다.

어찌 보면 열띤 경쟁 사회속에서 과학고등학교라는 곳에 입학하게 된 것은 이들에게 큰 행운일지 모른다. 이 행운을 개인의 특권이나 성취로서만이 아니라 우리나라의 과학발전을 짊어지고 가야 한다는 사명감으로 해석되길 바랄 뿐이다.

마지막으로 ‘빠공’과 ‘밤공’을 자유롭게 수행할 수 있는 연구 결과가 하루빨리 나올 수 있도록 기원해 본다.

글=송용신·김현수(경기과학고 1) TONG청소년기자, 청소년사회문제연구소 경기과고지부

도움=이세라 기자, 김성희 칼럼니스트(전 중앙일보 부국장)

