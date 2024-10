현대건설은 연구개발본부 소속 직원 4명이 기술연구 성과로 세계적 인명사전인 ‘마르퀴스 후즈 후(Marquis Who’s Who in the World 2016)’에 등재된다고 12일 밝혔다. 지성현 부장과 김영오 부장, 서태석 과장, 문병욱 대리다. 이들은 준설매립, 미생물 이용 폐수 처리, 콘크리트, 건축물 구조 안전 등의 전문가다.