‘처벌 없다면 강간 의향 있어’

미국 몇몇 일류 대학의 학부 여학생 중 4분의 1 가까이가 대학에서 성폭력(sexual assault)과 성적 비행(misconduct) 피해를 당했다고 답했다. 지난 9월 말 발표된 최근 조사 보고서 내용이다.

미국의 남자 대학생 중 3분의 1이 설문 조사에서 밝혀 … 여대생 20% 성폭력당한다는 분석도

미국대학협회(AAU)의 캠퍼스환경조사에 따르면 27개 대학의 학부 여학생 중 23%가 물리적 강요 또는 위력 시위로 원치 않은 성적 접촉을 당했다. 학부 남학생의 경우엔 그 비율이 5%였다. AAU는 성폭력을 ‘성희롱, 스토킹, 친밀한 파트너 폭력’부터 ‘의사에 반한 삽입’에 이르는 행동으로 정의했다.

조사는 지난 4월 1일~17일 실시됐다. 26개 소속 대학뿐 아니라 비회원인 다트머스 칼리지의 약 78만 명 학생들에게도 온라인 설문조사를 발송했으며 그중 대략 15만 명의 여학생이 참여했다.

근년 들어 미국 대학 캠퍼스에서 성폭력이 심각한 이슈로 떠오르고 있다. 백악관은 지난 4월 대학 당국에 성폭력 대책을 강화하라고 촉구했다. 연방당국은 자체 대책의 일환으로 성폭력 피해자를 지원하는 웹사이트를 개설하고 피해자 보호인 교육법 권고안을 대학에 제시했다.

조사 결과, 심각한 성폭력 사건 중 대학 당국 또는 사법기관 같은 다른 단체에 신고된 비율은 5~25%에 불과했다. 학생들이 사건을 관계 당국자에게 알리지 않은 이유가 뭘까? 대다수가 상황을 그렇게 심각하게 생각하지 않았다고 답했다. 2007년 미국 법무부 사법연구소도 여성 5명 중 1명 꼴로 대학 재학 중 성폭력을 당한다는 조사 결과를 발표했었다. 이번 결과는 종종 논란의 소재가 됐던 그 조사를 뒷받침한다.

AAC 소속 대학으로는 브라운, 컬럼비아, 코넬, 하버드, 예일, 미시건주립, 텍사스 A&M 등이 있다. 워싱턴 포스트에 따르면 대다수 소속 대학 당국자들은 대학별 결과를 공개했거나 발표할 계획이라고 밝혔다. 조사에 따르면 대다수 심각한 성폭력은 신입 여학생을 대상으로 했다.

그들 중 일부는 버지니아대학 등 최근 캠퍼스 성폭행으로 세간의 이목이 집중된 대학교의 학생들이었다. 지난해 11월 대중문화 잡지 ‘롤링 스톤’에 버지니아대학의 남학생 사교클럽에서 집단 성폭행이 발생했다는 기사가 실렸다. 그 뒤 사실이 아니라는 주장이 제기되면서 잡지는 기사를 철회했다. 기사 속의 학생이 공격을 당했다고 주장하는 날 밤에 사교클럽 건물에서 행사가 없었다고 판명된 뒤였다. 하지만 그 사건으로 학교 이미지가 실추됐다고 학교 당국자들은 주장한다.

뉴욕시의 컬럼비아대학에서는 한 여학생이 매트리스를 끌고 캠퍼스 내를 돌아다닌다. 그녀는 남은 학기 내내 시위를 계속할 것이라고 말했다. 자신을 성폭행했다는 남학생을 학교 당국이 퇴학시키지 않은 데 대한 항의 표시다.

드루 파우스트 하버드대학 총장은 대학 커뮤니티 관계자들을 초청해 그 조사결과와 성폭력 방지 방법에 관한 토론회를 열기도 했다.

“그 데이터는 결코 우리 학부생들뿐 아니라 모든 학생들에게 얼마나 놀랄만큼 성폭력이 빈번히 발생하 지를 뒷받침한다”고 파우스트 총장은 지적했다. “또한 성적 비행 신고에 대한 우리 학교 당국의 대응에 학생들이 얼마나 믿음을 갖지 못하는지, 그리고 고통 받고 도움이 필요할 때 의지할 수 있는 자원과 후원에 관해 제대로 모르는 학생이 얼마나 많은지를 말해준다. 분명, 더 많은 노력이 필요하다.”

‘강제 성행위는 해도 강간은 하지 않겠다’

캠퍼스 성폭행에 관한 연초의 또 다른 조사에선 남자 대학생 중 3분의 1 가까이가 처벌받지 않는다면 여성을 강간할 수도 있다고 털어놓았다. 그러나 그들 중 질문이 진행되는 동안 강간이라는 단어가 실제로 사용될 경우 그것을 인정하려는 비율이 훨씬 낮아졌다.

조사 참가자 중 32% 정도가 ‘아무도 알아차리지 못하고 아무런 처벌도 받지 않을 경우 ‘여성과 강제로 성교할(force a woman to sexual intercourse) 의사가 있다’고 답했다. 그러나 같은 상황에서 여성을 ‘강간할(rape)’ 의사가 있음을 시인한 비율은 13.6%에 그쳤다. ‘강간’ 의사를 시인한 남성은 모두 ‘강제 성교’ 의사 또한 시인했다. 불분명한 답변으로 인해 집계되지 않은 한 조사결과만 제외됐다. (한 가지 주의할 점이 있다. 강간의 법적 정의는 지역마다 다르지만 연구팀은 널리 받아들여지는 정의를 사용했다. ‘피해자의 의사에 반해 완력 사용 또는 위력 시위를 통한 성교’다.)

‘강간은 부정하지만 강제성교는 인정한다(Denying Rape but Endorsing Forceful Intercourse: Exploring Differences Among Responders)’는 제목의 그 논문은 연초 학술지 ‘폭력과 남녀(Violence and Gender)’에 발표됐다. 고등교육 기관들이 캠퍼스 내 성폭력에 어떻게 대처하는지 관심이 고조되는 시점에 이 조사 결과가 발표됐다. 정확한 통계는 없지만 2007년 ‘캠퍼스 성폭력 조사’ 같은 리서치에 따르면 학부 여학생의 무려 20%가 성폭력을 당한다.

미국 질병통제예방센터(CDC)가 얼마 전 ‘전국 친밀한 파트너와 성폭력 조사’를 실시했다. 미국 내 여성의 약 20%가 강간을 당했다. 조사에선 또한 여성 중 약 43.9%가 ‘평생 동안 성행위의 강제(sexual coercion), 원치 않는 성적 접촉, 접촉은 없지만 원치 않는 성경험 등 그 밖에 다른 형태의 성폭력을 겪은’ 것으로 나타났다.

앞선 조사에서도 ‘조사 항목에서 행위에 호칭을 붙이지 않고 설명적으로 묘사할 때 더 많은 남성이 과거의 강제적 성행위를 시인하고, 더 많은 여성이 과거의 피해 사례를 토로한다’는 결론에 도달했다고 연구팀은 썼다. 그러나 노스다코타대학 상담 심리학과 세라 R 에드워즈 조교수의 최근 조사는 이 같은 차이를 보이는 태도에 더 깊이 천착한다.

연구팀은 강제 성행위를 인정하는지, 그리고 강간을 인정하는지를 조사 참가자들에게 묻고 나아가 여성에 대한 적대감과 성적 무신경 수준을 측정하기 위한 다수의 질문을 던졌다. 강간 의사를 기꺼이 시인한 남성은 여성에 적대감(여성은 남자를 조종하거나 기만적이라는 믿음 등)을 품고, ‘공격적이고 불친절한’ 태도를 지녔다.

한편 ‘완력을 구사할 의사’로 표현될 경우에만 강간 의사를 시인한 남성들은 성적으로 무신경한 태도를 보이는 경향을 보였다. 조사에선 ‘여성을 사물화하고 성적으로 남성 상위를 드러내는’ 관점으로 묘사됐다.

“완력을 써서 누군가와 성행위를 할 수 있다면서도 그것을 강간으로 부르려 하지 않는 사람들은 섹스에 지나치게 무신경하며 적대감과는 거의 반대에 가까운 태도를 드러내는 듯하다”고 에드워즈 조교수는 말한다. 연구팀은 이 그룹을 가리켜 극단적인 마초 성향을 보인다고 조사에서 평했다. 다시 말해 성적으로 공격적인 행위야말로 남자로서 마땅한 행동이라고 생각할지 모른다는 의미다.

이 연구는 최종 단계가 아니라고 에드워즈 조교수는 단서를 달았다. 표본집단이 아주 작기 때문이다. 남성 86명이 조사에 참가했지만 데이터 부족으로 73명만 분석됐다. 참가자의 90% 이상이 백인이고 모두 이성애자이기 때문에 이 조사는 인구통계적인 한계를 안고 있다. 앞으로 이 조사를 대규모로 실시할 계획이라고 에드워즈 교수는 말한다. 현재로선 “가장 중요한 결론은 여성과 강제로 성교할 의사는 있지만 강간할 의사는 없다고 말하는 사람들이 있다는 사실”이라고 에드워즈가 뉴스위크에 말했다.

이 연구는 학자들이 캠퍼스 강간을 조사할 때 더 효과적인 질문을 제시하는 데 도움이 될지 모른다고 심리학자 데이비드 라이색이 말했다. 성폭력에 관한 연구로 유명한 과학수사 컨설턴트이자 사법 당국 트레이너다. 특히 캠퍼스 강간의 약 90%는 재범자가 저지른다고 주장했다.

이 연구는 강간 예방 프로그램에서 섹스를 대수롭지 않게 여기는 태도에 대처할 필요성을 뒷받침하는 결과라는 데 라이색 컨설턴트는 연구팀과 의견을 같이 한다.

“남자 대학생을 평가할 때 일부 상당히 놀라운 태도와 사고가 드러난다”고 그가 뉴스위크에 말했다. “이런 특성이 강제적 성행위를 직접적으로 유발하든 않든 그에 관해 문제점을 일깨우고 대처하고 교육하는 일이 절대적인 과제다.”

이 같은 태도에 대처하는 캠퍼스 강간 예방 프로그램과 성폭력 감소의 상관관계를 연구해야 한다고 라이색 컨설턴트는 말한다.

“이 같은 태도에 종합적으로 대처해 일부 성폭력을 줄일 수 있다면 더 없이 좋은 일”이라고 라이색 컨설턴트는 말했다. “그렇게 할 수 없고 골수 성폭력범이 난치성으로 드러난다면 그런 교육과 예방 대책이 절실하다. 그것만으로도 충분한 가치가 있다.”

레이디 가가, 성폭행 다룬 뮤직 비디오 발표

한편 인기 가수 레이디 가가는 미국 대학 캠퍼스의 강간 문화를 다룬 생생한 뮤직 비디오를 새로 발표했다. 그리고 그 수익금은 성폭행 피해자를 돕는 단체에 기부하겠다고 약속했다.

‘그 일이 당신에게 일어날 때까지(Til It Happens To You)’라는 곡의 뮤직 비디오다. 대학 캠퍼스를 배경으로 성폭행당한 여성 3명의 스토리를 전하고 피해자들이 그런 시련에 대처하는 과정을 보여준다. 흑백으로 촬영된 장면들은 노래 가사와 일맥상통한다. 지난 일이니 입 다물고 참고 견디라는 충고를 듣는 성폭행 피해자의 스토리를 전한다. 노래는 ‘그런 일이 네게 일어날 때까지 내가 어떤 기분인지 모를 거야’라는 구절로 끝이 난다.

첫 번째 ‘트와일라잇’ 영화를 감독한 캐서린 하드윅이 ‘Til It Happens To You’ 뮤직비디오 감독을 맡았다. 캠퍼스 폭력을 다룬 다큐멘터리 ‘더 헌팅 그라운드’의 작곡으로 그래미상을 받은 다이앤 워런과 가가가 함께 작곡했다.

본명이 스테파니 저마노타인 가가는 지난해 한 라디오 인터뷰에서 십대 시절 연상의 레코드 제작자에게 강간당했다고 고백했다. 일간지 가디언에 그녀의 말이 인용됐다. “끔찍한 일들을 겪었지만 지금은 웃어넘길 수 있다. 수년간에 걸쳐 수많은 정신적·육체적·감정적 치료를 받으며 치유과정을 거쳤기 때문이다.”

글 = 뉴스위크 빅토리아 베키엠피스, 마이클 리크닉 기자 번역 = 차진우