[접속! 세계 서점가] 한·미 동맹은 빈틈없이 튼실한가 … 전 미국 국무부 한국과장의 진단

반미주의와 한국의 민주화

데이비드 스트로브 지음

스탠퍼드대 쇼렌스타인

아시아태평양 연구센터

“10여 년 전 한국에서 벌어졌던 반미 시위를 기억하는 미국인들은 거의 없다.”

미국 국무부 한국과장을 역임한 데이비드 스트로브 스탠퍼드대 한국학연구소 부소장은 반미주의를 다룬 저서에서 이렇게 진단한다. 2002년 주한 미군 장갑차에 여중생인 효순·미선 양이 치어 죽은 사건은 한국에서 폭발적인 반미 정서를 분출시켰지만 미국에서는 잊힌 사건이 됐다. 그는 당시의 반미 시위가 일회성이 아닌 누적된 현상의 결과라고 진단했다. 그 중 하나가 조지 W 부시 행정부와 김대중 정부의 대북 정책을 둘러싼 이견이었다고 분석했다.

스트로브 부소장은 한국어를 유창하게 구사하며 한국의 속내를 잘 안다. 사석에서 그의 얘기를 듣다 보면 한국의 본심을 들킨 것 같아 얼굴이 뜨거워질 때가 있다. 그런 그의 진단이니 경청할 가치가 있다.

이 책은 2002년이 아닌 2015년 현재에 초점을 맞추고 있다. 현재 한·미 관계의 외양은 대단히 좋다. 그의 지적대로 한국의 여론은 한·미 동맹의 필요성을 인정하고 있고, 버락 오바마 대통령에 대해서도 호의적이다. 그렇다면 양국 관계는 빛 샐 틈 없이 튼실한가. 스트로브 부소장이 지적하는 한·미 동맹의 주요 변수는 중국과 일본에 있다. 그는 “떠오르는 중국을 어떻게 다룰 지가 미래 한·미 관계를 위협할 수 있는 또 다른 이슈”라고 진단한다. 그는 중국의 한국 끌어 당기기를 ‘호감 공세’로 표현하며 중국의 의도는 한·미 사이를 점점 벌리는 것이라고 지적한다. 여기까지는 중국의 부상을 마뜩지 않게 여기는 워싱턴의 중국 견제파와 비슷하지만 그는 한 발 더 나아갔다.

저자는 “한·미 동맹은 일본에 대한 양국의 입장 차이로 시험에 들 수도 있다”고 간파했다. 그는 미국 독자들에게 “한국은 일제 지배에 항거했던 국가 기념일을 두 개(3·1절과 광복절)나 가진 나라”라고 알려준다. 한국에선 보수도 일본에 비판적인 만큼 “한국의 보수 정권 하에서도 동맹은 도전받을 수 있다”며 “일본에 관한 한 한국은 미국보다 중국에 더 가깝다”고 밝힌다. 2002년 한·미 동맹에 대한 위협은 양자 관계 자체에서 왔지만 앞으로의 도전은 주변국에서 온다는 그의 분석에 고개를 끄덕일 오피니언 리더들이 많을 것이다.

워싱턴=채병건 특파원 mfemc@joongang.co.kr

