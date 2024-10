[김동호 칼럼] 1달러부터 시작하는 돈(money)의 연금술

“One dollar is the start of another one million.”

1달러는 백만 달러의 첫걸음-.

세계적 갑부도 1달러부터 재산을 쌓아올린다. ‘돈(money)의 연금술사’ 워런 버핏 이야기다.

일행과 걷던 중 바닥에 1달러가 떨어져 있었는데 체면 때문에 민망해서인지 아무도 아무도 주으려하지 않았다. 그때 버핏이 이렇게 말하면서 허리를 숙여 집어들었다는 일화가 있다. 우리 속담으로 바꾸면 ‘티끌모아 태산’이란 말로 설명될 수 있는 장면이다.

저성장ㆍ저금리가 새로운 뉴 노멀(new normalㆍ표준)이 되고 고령화 속도가 가팔라지면서 목돈 마련의 여건은 갈수록 나빠지고 있다. 1%대 금리시대에는 예금에 덤으로 붙는 이자소득을 크게 기대하기 어렵다. 평범한 월급쟁는 한 푼도 쓰지 않고 수십년 모아도 도심에선 집 한채를 마련기 힘들다.

그러나 벼락부자가 되는 지름길은 없다. 버핏도 어릴 때부터 한푼 두푼 모으고 불려서 부자가 됐다. 어릴 때는 동네 골프장에서 로스트볼을 주워다 두세 개에 1달러를 받고 팔면서 땀 흘려 돈을 버는 감각을 익혔다. 투자의 세계에 나서기 전에 티끌부터 모으는 성실성을 바탕으로 돈의 기본 원리를 터득했다는 얘기다. 최근 나라 안팎의 경제 환경 변화로 증시가 불안하지만 이럴 때도 버핏 같은 투자의 귀재는 크게 흔들리지 않는다. 그러나 마이너스 대출이나 빚을 얻어 투자에 나선 개미투자자는 불안에 부들부들 떨고 있을 가능성이 크다. 돈의 원리를 모르면서 일확천금의 요행에 기댄 결과다.

결국 버핏의 말처럼 한걸음씩 성실하게 재산을 모으는 것만이 가장 안전하고 확실한 반퇴시대 재테크의 기본 정석이라고 봐야 한다. 그러면 어떻게 해야 할까. 재테크의 기본은 종잣돈 마련이다. 종잣돈이 있어야 이를 토대로 재산을 불려나갈 수 있다. 적극적으로 활용해야 할 수단은 저축은행 상품이다. 보통 월급쟁이는 저축은행을 잘 활용하지 않는다. 지점이 많지 않아 접근성이 떨어진다. 그러나 발품을 조금만 팔면 저축은행의 효용을 누릴 수 있다. 무엇보다 종잣돈 마련의 지렛대가 될 수 있다.

금리가 낮아질수록 미세한 금리차의 임팩트(영향)가 커진다. 시중은행의 예금금리는 1%대 중반이다. 금리가 이렇게 낮으니 저축을 경시하고 체념하기 쉽다. 그러나 저축은행으로 눈을 돌리면 다른 세계가 열린다. 저축은행 역시 예금은 1%대를 벗어나지 못한다. 세전 기준으로 1.9% 수준이다. 그런데 현금부자 상당수는 저축은행을 애용한다. 0.1%라도 이자를 더 받기 위해서다. 지금처럼 만성적 디플레이션 조짐이 계속되면 돈값이 강해진다. 지금의 0.1%는 과거와는 무게가 다르기 때문이다.

더구나 종잣돈을 마련하는 단계에서는 정기적금으로 눈을 돌려야 한다. 저축은행의 정기적금 금리는 연 2.8~3.8%에 달한다. 아직 종잣돈을 마련하는 단계라면 저축은행의 정기적금은 기회의 땅이라고 할 수 있다. 적어도 3%대의 이자를 받을 수 있다면 이자소득에 대한 체감 수준이 다를 것이다.

다만 저축은행은 그간 부정적인 이미지가 많이 쌓여서 기피 대상이 되고 있다는 점이 걸림돌이다. 하지만 저축은행 예금은 5000만원까지 원리금이 보장된다. 이자까지 고려해서 이 한도를 보장받으려면 원금은 4700만원까지만 채우면 여기서 발생하는 이자를 포함해 전액 보장받을 수 있다.