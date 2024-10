JULY 18: Aisleyne Horgan-Wallace gets trained by My Big Fat Gypsy Wedding star Tony Giles on a rainy day in a North London park on July 18, 2012 in London, England. PHOTOGRAPH BY Ruaridh Connellan / Barcroft Media /Barcoft Media via Getty Images

영국 런던에 위치한 노스 런던 파크에 비가 오고 있다. 궂은 날씨 와중에 에이슬린 호건 월레스가 마이 빅 풋 집시 웨딩 스타의 토니 가일스와 함께 트레이닝을 하고 있다.

온라인 중앙일보

사진=게티 이미지 제공