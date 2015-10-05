[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부<과장급 전보>▶국제조세제도과장 이재목
◆교육부<일반직 고위공무원>▶한국교원대 사무국장 이용균
◆산업통상자원부<과장급 전보>▶홍보지원팀장 이민우▶규제개혁법무담당관 김호성
◆통계청<과장급 전보>▶빅데이터통계과장 이두원<과장급 보임>▶경인청 지역통계과장 황현식▶동북청 〃 박진우▶호남청 〃 안순기
◆강원대▶학생생활관장 최희봉
◆한국방송통신대▶기획처장 겸 산학협력단장 설진아▶기획부처장 최정학
◆성균관대▶중국대학원장 김용준
◆한겨레◆논설위원실▶논설위원 정남구◆편집국▶디지털부문장 정재권▶총괄·기획에디터 백기철▶경제〃 안재승▶정치〃 임석규▶사회〃 김영희▶사진〃 강창광▶국제〃 박현▶지역〃 권혁철▶문화스포츠〃 박민희▶라이프〃 권은중▶방송〃 도규만▶디자인〃 김경래▶정치데스크 신승근▶정치디지털〃 김보협▶사회〃 김회승▶사회디지털〃 이종규▶퍼블리싱부장 이천우◆한겨레경제사회연구원▶동향분석센터장 조계완
◆헤럴드▶코리아헤럴드 주필 류근하▶디지털서비스본부장 이정환▶주니어헤럴드팀장 겸 혁신총괄에디터 양승진▶헤럴드포토섹션 에디터 안훈▶코리아헤럴드 디지털콘텐츠부 팀장 최희석