숭실대학교, 제품 설계·제작 + IT 경진대회, 올해로 5회째

숭실대학교는 학부 및 대학원, 산학협력단, 숭실융합연구원을 아우르는 전략적 융합교육을 통해 통일한국을 이끌 창의적 리더 양성에 매진하고 있다.

IT대학 글로벌미디어학부는 2000년 창의적 IT 융합형 인재 양성을 목표로 설립됐다. 테크놀로지와 인문학, IT기술과 예술, 소프트웨어·하드웨어·콘텐트 등 융·복합적 주제들을 위한 적합한 교육 연구 환경에서 새로운 시도를 하는 학부다. 1·2학년은 정보와 예술개론, 컴퓨터 프로그래밍, 디자인론 등을 수강하며 융합형 교육의 기반을 다진다. 이후 고급프로그래밍, 웹 디자인 및 프로그래밍, 게임 기획 및 제작, 멀티미디어 시스템 개발, 인공지능, 사물인터넷(IoT) 및 임베디드 등을 선택해 수강하며 진로를 개척할 수 있다.

올해는 전자정보공학부 IT융합전공을 신설했다. 전자공학과 정보통신공학을 기반으로 교육하고 신기술 및 보안에 이르기까지 분야간 융합기술을 섭렵하는 숭실대의 도약인 셈이다. 융합전공 교수진은 미래부 IT 융합고급 인력양성 사업단과 스마트서비스 보안 IT 고급인력양성 사업단, 중기청 IT 융합 산업체 고급인력 양성 사업단에 지정되며 국가 대형 연구과제를 수행하고 있다. 취업률은 90%에 달한다.

또 융합교육의 실전 마당으로 올해 5회를 맞는 캡스톤 경진대회가 있다. 공대와 IT대 학생들이 종합설계 교과목의 작품을 전시해 설계 역량을 향상시키고, 전공이 다른 학생들이 서로의 장점을 융합하고 한 제품을 설계·제작하는 환경을 마련해 창의적 아이디어를 구현할 수 있는 능력을 배양하는 것이 목적이다.

숭실의 융합교육은 다양한 연관 분야 학문을 융합한 대학원교육을 통해 심화·확장되고 있다. IT정책경영학과정은 디지털시대를 선도할 디지털리더십을 양성하며, 문화콘텐츠학과정은 디지털 미디어 분야의 문화예술 및 산업 현장에서 필요한 인재를 양성한다. 스포츠IT융합학과정은 IT산업을 통한 스포츠의 경제적·사회문화적·복지적 가치를 요구하는 시대적 요구에 부합하는 인재 양성을 목표로 한다. 금융기술융합학과정은 금융IT분야 창의적 융복합 인재를 양성하며, IT유통물류학과정은 정보통신기술(ICT) 기반의 유통물류를 위한 창의적 융복합형 인재 양성을 목표로 한다.

숭실대의 융합교육은 또 남·북의 통일을 바라보며 융합의 새로운 지평을 열어 가고 있다. ‘통일시대의 창의적 리더 육성’의 비전을 이루기 위한 분야별 통일융합 연구 프로젝트를 올해 처음 시도한다. 2015학년도에 처음 지정된 융합연구 교책 지정 연구과제는 총 19건으로 연구비 1억3000만원을 투자해 1년간 진행된다. 통일시대를 준비하기 위해 최초로 시도하는 학교정책 지정 연구로 의미가 크다.

김승수 객원기자 kim.seungsoo@joongang.co.kr