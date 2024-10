[중앙 미디어 콘퍼런스] “편집국, 24시 영화 찍듯 일해야 … 그중 한 장면이 내일 신문”

중앙 50년 미디어 콘퍼런스 행사장에 이색 소품으로 ‘그린라이트’가 등장했다. JTBC 예능 프로그램 ‘마녀사냥’의 상징으로 잘 알려진 ‘그린라이트’ 상자가 연사들 앞에 놓인 것이다. 동의하면 그린라이트를 켜면 된다. 홍석현 중앙일보·JTBC 회장이 좌장으로 나서고 마이크 펄리스 포브스 미디어 CEO, 라주 나리세티 뉴스코프 전략담당 부사장, 크리스티 루 스타우트 CNN 인터내셔널 앵커 겸 홍콩특파원이 참여한 ‘뉴스 미디어의 그린라이트’ 토론 세션에서다. 한국 언론계에서 언론사 회장이 직접 콘퍼런스 세션을 주재하는 것만으로도 전례 없고 이색적인 풍경이다. 게다가 그린라이트 소품에, 진지한 콘퍼런스장에 일순 유쾌한 웃음이 일었다.

‘뉴스 미디어의 그린라이트’ 토론

CNN 난민 보도로 1000명 구해

스타우트 앵커 “이런 게 영향력”