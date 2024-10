[중앙 미디어 콘퍼런스] 마크톰슨 “디지털 혁신은 좋은 언론 되기 위한 필수 작업”

마크 톰슨(58) 뉴욕타임스(NYT) 최고경영자(CEO)는 중앙 50년 미디어 콘퍼런스에서 “미디어 격변에 대응하는 모든 디지털 혁신은 언론의 본질적 가치를 지키기 위한 일”이라고 역설했다. 그가 말하는 근본적 가치는 “신뢰할 수 있고, 통찰력 있고, 상업적 이해에 두려움을 느끼지 않는 언론”이다.

내일로 통하다 KNOW WAY OUT

NYT의 디지털 시대 생존 전략

신뢰성·통찰·창조력이 언론 본질

온라인 유료 독자 100만 명 돌파

고품질 콘텐트엔 비용 지불 입증

5년 내 디지털 매출이 절반 될 것