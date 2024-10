김환영

논설위원

지식이 가시적인 성과가 되려면, 속된 표현으로 ‘돈이 되려면’ 응용이 필요하다. 과학은 응용물리학·응용화학·응용생물학 등 응용과학·공학을 통해 세상을 바꾼다.

인문·사회과학도 충분히 실용적인 응용이 가능하다. 어쩌면 정치학·협상학보다 중요한 게 응용정치학·응용협상학이다. 사실 아침부터 저녁까지 매 순간 정치가 아닌 게 없고 협상이 아닌 게 없다.(직장에서 ‘사랑 받는 상관이 될 것인가’ ‘두려운 상관이 될 것인가’를 두고 고민하는 직장인이 있다면 근대 정치학을 출범시킨 마키아벨리의 『군주론』을 읽을 만하다.)

응용고전학·응용종교학도 필요하다. 고전, 특히 종교 고전을 실생활에 적용하는 게 가능하다. 예를 들어 보자. 그리스도에서 말하는 구원에는 세 가지 차원 혹은 측면이 있다. ‘당신은 구원 받았는가”에 대해 다음과 같은 세 가지 답변이 가능하다. (1)“나는 구원 받았다(I’ve been saved).” (2)“구원 받고 있는 중이다(I am being saved).” (3)“구원 받을 것이다(I will be saved).”

모든 그리스도교 교단이 중시하는 답변이지만 상대적인 강조점은 다르다. 개신교와는 달리 “나는 구원 받았다”로 답하는 것을 부담스러워하는 가톨릭·정교회 같은 교단 혹은 그리스도교인도 있다. 구원은 최종적으로 신(神)이 결정할 문제이기 때문에 “나는 구원 받았다”는 왠지 ‘건방진’ 답변 같기도 하기 때문이다. 그런 경우 2번, 3번으로 답하면 된다. 실제로 미국에서 나온 어느 정교회 문헌에는 개신교 선교사가 “당신은 구원 받았는가”라고 물으면 당황하지 말고 2번으로 답하라고 돼 있다.

‘구원’을 ‘성공’으로 한 번 바꿔 보자. 응용고전학·응용종교학에서는 ‘단어 갈아 끼우기’로 실생활 요령을 마련할 수 있다.

이 세상 사람 중에 ‘이름 없는 사람’ ‘출세하지 않은 사람’은 없다. 단어의 원초적 의미를 따져 보면 누구나 ‘유명(有名)’하고 ‘출세(出世)’했다. 또 우리는 모두 ‘성공한’ 사람들이다. 우리는 모두 거의 불가능한 확률을 이겨 내고 이 세상에 태어나는 데 성공했다.(불경에 보면 사람으로 태어나는 것, 특히 부처가 있는 땅에 태어나는 게 얼마나 어려운지 나와 있다.)

“당신은 성공했는가”라고 누군가 묻는다면 세 가지 답이 가능하다. “(세상에 태어나는 데 성공했고, 또 나름대로 보람 있게 잘 살고 있으니) 나는 이미 성공했다.” “나는 성공하고 있는 중이다.” “나는 이미 성공했지만 더 큰 성공을 거둘 것이다.”

한데 사람들이 생각하는 일반적인 의미의 성공은 뭔가 ‘잘나가는 것’이다. 이 의미에서 본다면 다수의 사람은 뭔가 일이 될 듯 말 듯하다가 안 되는 체험을 한다. 성공이 잡힐 듯 말 듯하다가 은퇴·반퇴의 길에 접어든다.

왜일까. 응용종교학의 입장에서 원인을 찾아보자. 힌두교 문헌인 『바가바드 기타』에 따르면 구원을 위해서는 지혜·헌신·실천이 필요하다. 성공을 위해서도 마찬가지다. 성공하려면 지혜·헌신·실천이 필요하다. 셋 중 어느 하나 쉬운 게 없다. 좀 독해야 한다. 서양 말로는 ‘래디컬(radical)’해야 한다. 래디컬하지 않은 종교는 없다.

최초의 불교 경전인 『숫타니파타』에 이렇게 나와 있다. “아무 때나 잠자는 버릇이 있고··· 게으르고··· 걸핏하면 화를 내는 사람이 있다. 이것은 파멸의 문이다.” 또 그리스도교 신약성경의 마태오 복음 5장 22절은 다음과 같다. “자기 형제에게 성을 내는 사람은 누구나 재판을 받아야 하며 자기 형제를 가리켜 바보라고 욕하는 사람은 중앙 법정에 넘겨질 것이다. 또 자기 형제더러 미친놈이라고 하는 사람은 불붙는 지옥에 던져질 것이다.” 천당이 성공이고 지옥이 실패라는 관점에서 본다면, 까딱하면 지옥·실패다. 형제와 싸워도 지옥, 아무 때난 잠자는 버릇이 있어도 지옥이다. 그러니 성공·천국의 문으로 들어가려면 철저해야 한다.

제아무리 열심히 해도 안 된다면? 역시 응용종교학에 답이 있다. 절대 포기하지 않으면 마지막 순간에도 성공이 있다. 그리스도교에서는 죽기 1분 전에도 진정으로 참회하고 믿으면 천국으로 간다. 티베트 불교에 따르면 죽고 난 다음 49일 내에도 성불의 길이 있고, 성불이 안 된다면 신들이 사는 곳에서 다시 태어날 방도가 있다.

김환영 논설위원