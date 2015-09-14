[인사] 보건복지부 外

◆보건복지부＜실장급 승진＞▶인구정책실장 이동욱＜국장급 전보＞▶보건의료정책실 보건의료정책관 김강립
◆산업통상자원부＜고위공무원 임용＞▶국가기술표준원 표준정책국장 강병구＜고위공무원 승진＞▶통상협력국 심의관 이민철
◆해양수산부▶부산지방해양안전심판원장 박영선
◆숙명여대▶교육대학원장 오재림▶이과대학장 이진호▶교무처장 박동곤▶연구처장·산학협력단장 천충일▶입학처장 조남기▶학생처장 강혜경▶기획처장 오중산▶대외협력처장 서수경▶관리정보처장 천하봉▶창업보육센터장 김규동▶숙명미디어센터장·숙대신보사주간 안민호▶글로벌인적자원개발센터장 조정인▶한국어교육센터장 김경령▶르꼬르동블루-숙명아카데미원장 고승의▶아시아여성연구소 간사 이숙정
◆서울신문＜이사대우 ＞▶편집국장 오승호
◆국토연구원▶감사실장 장인용▶청사건축이전추진단장 전준호▶기획경영본부 연구지원센터장 오경근▶〃 경영지원센터장 김경동▶〃 연구조정팀장 김중은▶〃 인재개발팀장 박동신▶〃 예산기획팀장 이성식▶〃 대외협력팀장 박순업▶〃 총무관리팀장 이강식▶〃 재무회계팀장 김성태