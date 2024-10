[사진 MBC 제공]

'쇼 음악중심', '2015 DMC 페스티벌'맞아 특별한 야외 생방송 '화제'



MBC ‘쇼! 음악중심’이 ‘2015년 DMC 페스티벌’을 맞아 특별 야외 생방송이 전파를 탄다.

이날 '쇼! 음악중심'에는 샤이니 민호, 레드벨벳 예리, 빅스 엔이 MC를 본다. 이와 함께 소녀시대, 샤이니, 씨스타, 전진, 준호, 현아, 바스타즈, 강남, 마마무, 레드벨벳, 업텐션, 몬스타엑스, 세븐틴, 소나무, 에이프릴 등이 참여해 그 어느때보다 화려한 무대를 채울 예정이다.

이날 '음악중심'에서 소녀시대, 샤이니, 씨스타 등의 톱그룹이 히트곡 메들리를 선보이고 신인그룹이 선배들의 곡을 커버한다.

레드벨벳이 선보이는 보아의 'No.1'무대와 세븐틴이 슈퍼주니어의 'Sorry Sorry', 소나무의 SES의 'Dreams Come True', 업텐션이 신화의 'Wild Eyes'를, 에이프릴이 카라의 '미스터' 등 히트곡을 재해석한다.

특히 이번 ‘쇼! 음악중심’은 상암문화광장에 마련된 특별야외무대에서 진행돼 시민들과 함께 해 더욱 이목이 집중되고 있다.

