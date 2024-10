대~한민국! 함성이 거리를 덮었던 2002년 월드컵 이후 가장 많은 태극기가 광복 70주년인 15일 서울 도심을 장식했다. 대형 건물엔 ?커다란 태극기가 걸리고 사람들 머리 위엔 붉은악마뿔 대신 쌍태극기가 펄럭였다. 광화문광장에 차양처럼 걸린 우산 태극기는 가장 인기있는 촬영 장소였다.

사진·글=최정동 기자 choi.jeongdong@joongang.co.kr

Copyright by JoongAng Ilbo Co., Ltd. All Rights Reserved. RSS