아만다 사이프리드의 파격 연기가 화제다.

최근 미국 뉴욕의 브로드웨이에서 연극 '우리가 사는 방식'(The Way We Get By)'에 출연 중인 아만다 사이프리드는 연기 도중 과감한 상의 탈의로 가슴을 드러내 보는이를 당혹케 했다.

기존의 이미지와는 전혀 다른 파격적인 역할을 택한 아만다의 행보에 다수의 해외 연예 매체는 긍정적인 평가를 내놓고있다.

한편, 연극 '우리가 사는 방식'은 결혼식 하객으로 만난 커플의 이야기를 다룬다. 충동적인 하룻밤을 보내며 시작했지만, 육체적 교감을 나누고 연인이 된다는 내용을 담고 있다.

온라인 중앙일보

사진=유튜브 캡처