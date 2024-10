[영상] '냉장고를 부탁해' GD·태양 "최현석, 탑과 닮았다"

'냉장고를 부탁해' 태양-GD가 최현석이 빅뱅의 멤버 탑과 비슷하다고 말했다.

31일 방송된 JTBC '냉장고를 부탁해'에서는 최현석과 샘킴이 '오가닉한 뜨거운 요리'를 주제로 빅뱅의 태양을 위해 대결을 펼쳤다.

이날 최현석이 김치와 애플망고로 만든 소스에 돼지고기를 넣고 끓인 스튜 '베스트 오브 베스튜'를, 샘킴이 옥돔을 이용한 수프에 애플망고 소스를 곁들인 수프 '돔 샤카라카'를 선보였다.

요리를 시식하던 중 태양이 너스레를 떠는 최현석의 모습에 "개인적으로 질문이 있다"며 "최현석 셰프님 혈액형이 혹시 B형이냐?"고 물었다.

이에 최현석이 그렇다고 하자 GD가 "탑과 성격이 굉장히 비슷하다"고 말했다.

또 태양이 "성격은 물론 중간중간의 퍼포먼스가 비슷하다"며 "탑 형을 보는 줄 알았다"고 덧붙였다.

최현석이 기분 좋은 미소를 띠자 정형돈이 "탑 씨 별명이 무엇이냐?"고 물었고, GD가 "빙구"라고 답했다.

이때 정형돈이 "최현석은 석구"라고 놀려 웃음을 자아냈다.

한편, 샘킴과 최현석의 대결에서 태양이 최현석의 요리를 승자로 선택했다. 태양이 "처음 맛보는 소스 맛이 신선했다"며 최현석을 승자로 선택한 이유를 전했다.

