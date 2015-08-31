[인사] 법무부 外

◆법무부＜고위공무원 승진＞◆사무국장▶대전지검 김영창▶대구지검 임원주▶부산동부지청 양희천▶창원지검 성정주▶광주지검 강진구▶전주지검 이정범▶제주지검 최상환＜고위공무원 전보＞◆사무국장▶서울고검 원용인▶대전고검 구자익▶대구고검 김태원▶광주고검 김환영▶서울동부지검 김진우▶서울북부지검 최준용▶서울서부지검 신준호▶의정부지검 신순구▶수원지검 유승준▶부산지검 박규종▶울산지검 정병호＜검찰부이사관(3급) 승진＞◆총무과장▶서울중앙지검 이성범▶대전고검 허섭▶대구고검 방선배▶부산고검 정순철▶광주고검 임상원◆사무국장▶고양지청 이해근▶부천지청 복두규▶안산지청 허웅＜검찰부이사관(3급) 전보＞▶대검찰청 운영지원과장 양흥수▶〃 집행과장 백운기▶서울고검 총무과장 윤득영▶부산지검 〃 박상욱▶성남지청 사무국장 김성식▶대구서부지청 〃 노봉근▶순천지청 〃 배종궐
◆경기과학기술대▶평생교육대학장 겸 평생교육대학 평생산업기술교육센터장 이승호
◆한국철도기술연구원＜승진＞◆수석▶기술사업화센터 김종기▶신교통연구본부 나희승▶고속철도연구본부 이성혁▶철도안전인증센터 구동회 박찬경
◆한국교직원공제회▶기금운용총괄이사 강성석＜1급 승진＞▶금융투자부장 김호현▶경기인천지역본부장 신명성▶대전〃 박명일＜1급 전보＞▶해외투자부장 전영봉