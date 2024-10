낮은 베개 사용 시 녹내장 유발 위험?

‘웰슬리핑’ 열풍 따라 베개의 중요성 재조명

베개 잘못 사용하면 목디스크·녹내장 등 위험

깊고 편안한 잠이 정신 및 신체 건강에 필수라는 인식이 확산되면서 숙면에 도움을 주는 기능성 침구 시장도 급성장 하고 있다. 야노경제연구소에 따르면 국내 기능성 침구시장은 2011년 4800억원에서 2012년 5120억원, 2013년 5250억원, 지난해에는 6000억원 규모를 기록했다.

기능성 침구시장의 이 같은 성장세는 기존 침구, 매트리스 등 가구 업계의 호황뿐 아니라 침구세트의 부속품으로 취급 받던 ‘베개’의 반란이 한 몫 하고 있다. 베개를 침대 커버나 이불과 함께 구입하는 세트상품이 아닌, 숙면을 위한 특화된 기능을 꼼꼼히 따져 단품으로 구매하려는 성향이 강해지고 있다.

이처럼 숙면 필수품으로 이불이나 매트리스보다 베개가 주목 받는 것은 무엇보다 숙면의 기본인 바른 수면자세를 유도하는 것이 바로 베개의 역할이기 때문이다. 실제로 잘못된 베개 사용으로 장시간 올바르지 못한 수면자세를 유지할 경우 숙면뿐 아니라 신체 건강까지 위협하는 것으로 알려져, 베개의 선택에 더욱 신중을 기하는 것이 필요하다.

목디스크 예방 위해선 베개의 높이 꼼꼼히 따져야

건강보험심사평가원이 최근 5년간(2009년~2013년) 목 디스크 진료 인원에 대해 분석한 자료에 따르면, 2009년 69만 명에서 2013년 89만 명으로 약 29%나 증가한 것으로 나타났다. 이처럼 급증하고 있는 목디스크를 예방하기 위해서는 바른 자세를 통한 숙면과 충분한 수면을 취해 목에 쌓인 피로를 풀고 목의 C자형 커브를 유지시켜 주는 것이 중요하다.

특히 베개는 목디스크 질환과 밀접한 연관이 있다. 척추전문 자생한방병원 신준식 원장은 “너무 높은 베개를 오래 베면 목의 C커브가 소실돼 일자목이 되고, 이를 바로잡아 주지 못할 경우 경추와 추간판에 퇴행성 변화가 시작되면서 목디스크로 진행하게 된다. 또한 베개가 너무 낮아도 경추관절에 압박이 가해져 디스크 유발의 원인이 되기도 한다”며 베개 높이의 중요성을 강조했다.

옆으로 수면 시 낮은 베개 사용은 녹내장 유발 가능성 커

최근 국내 연구 결과를 통해 베개의 높이가 녹내장과도 연관성이 큰 것으로 밝혀져 눈길을 끈 바 있다. 고려대 안암병원 유정권 교수팀이 연구를 통해 옆으로 누운 자세에서 베개의 높이에 따른 머리 위치 변화가 안압 상승에 미치는 영향을 규명한 것. 옆으로 누운 자세로 잘 때 베개 높이가 과도하게 낮으면 안압이 상승하고 장기적으로 녹내장 위험이 높아질 수 있다는 것이다.

연구팀은 성인남녀 17명을 무작위 순서로 여러 자세에서 안압을 측정했고, 그 결과 옆으로 누운 자세에서 머리 위치가 낮을 때 상대적으로 아래쪽에 위치하는 눈 안압이 추가적으로 상승했다. 낮은 베개를 이용하면 옆으로 누울 때 어깨 넓이로 인해 머리 위치가 척추 중심보다 낮아져 안압 상승을 유발 할 수 있는 가능성이 입증됐다. 이에 따라 수면 무호흡 증상 등으로 불가피하게 옆으로 잘 때는 베개 높이를 높여서 안압 상승을 막아야 녹내장을 예방할 수 있다는 지적이다

자신에게 맞는 베개 선택이 필수

베개를 선택할 때는 무엇보다 자신의 체형이나 수면습관 등을 고려하는 것이 바람직하다.

먼저 베개의 길이는 잠자는 동안의 움직임을 고려해 어깨너비 보다 10cm 정도 긴 것을 선택하는 것이 머리가 떨어지는 것을 예방할 수 있어 좋다.

특히 딱딱한 베개는 피해야 한다. 강남 자생한방병원 척추디스크센터 유한길 원장은 “머리만 지탱하는 딱딱한 베개를 베면 머리 하중을 분산시키지 못하고 혈액순환을 방해해 숙면을 어렵게 만든다”고 설명했다.

또한 잠자는 중 자주 뒤척이는 것은 자연스러운 현상인데, 대신 이러한 뒤척임에도 경추(목뼈)를 제대로 보호해줄 수 있는 베개를 사용해야 한다. 그렇지 않을 경우 잠에서 깬 다음날, 뻐근함과 같은 목의 통증을 동반할 수 있기 때문이다.

베개의 높이는 평소 자신의 수면패턴을 살펴 그에 따른 이상적인 높이의 제품을 고르는 것이 좋다. 이에 대해 강남 자생한방병원 척추디스크센터 유한길 원장은 “바로 누워서 잠을 청할 때는 일반적으로 머리와 목의 높이가 바닥에서 6~8cm정도 자신의 팔뚝의 높이만큼 비교적 낮아 목과 허리에 부담이 없는 베개가 좋다”고 설명했다.

또 유원장은 “측면으로 누워 자는 경우에는 옆에서 볼 때 목뼈와 허리뼈가 일직선을 유지하는 것이 가장 바람직한 자세다. 따라서 바로 누워 잘 때보다 어깨 높이를 감안해 팔뚝 하나만큼 더 높아야 하므로 10~15cm의 높이가 적당하다. 또한 코골이 및 수면무호흡증과 같은 수면호흡장애를 가진 환자들의 경우 똑바로 자는 것보다는 옆으로 자는 자세를 유지하는 것이 좋다”고 말했다.

바른 수면자세 유지 돕는 기능성베개 주목

하지만 실제로는 대부분의 사람들이 처음에는 바르게 누웠다가도 잠을 자는 동안 자신도 모르는 사이에 뒤척이며 자세를 바꾸곤 한다. 이런 경우 베개의 높이를 자신의 수면 패턴에 맞춰 고르는 것이 어려운데, 정자세 또는 옆으로 눕는 자세 등에 관계 없이 이상적인 높이를 맞춰주는 기능성 베개들이 등장해 높은 관심을 받고 있다.

자생의료재단 척추관절연구소(JSR)는 기능성베개의 효과에 대한 연구 결과를 최근 발표한 바 있다. 목의 만곡을 유지하면서도 바로 누워 자거나 옆으로 누워 자는 두 경우 모두를 보조해 주는 기능성 베개가 실제로 목 통증 있는 환자에게 어떠한 도움을 주는 지에 대한 연구를 진행한 것.

자생의료재단 척추관절연구소는 입원환자 중 목 통증을 호소하는 환자 46명을 기능성 베개 사용 그룹과 일반 베개를 사용 하는 두 그룹으로 나눈 뒤 4주간 통증의 경감지수(VAS)와 목의 기능회복지수(NDI)를 측정했다.

연구결과 기능성 베개를 사용한 그룹은 경추의 통증지수(VAS)가 62.0에서 34.8로 27.2 줄었으며, 일반베개를 사용한 그룹은 경추의 통증지수(VAS)가 54.2에서 40.4로 13.8 줄었다. 두 그룹간의 VAS지수 경감정도를 비교 해 본 결과 기능성 베개를 사용한 그룹이 약 2배의 통증경감효과를 보인 것을 나타났다. 이 밖에도 경추의 기능장애 정도를 측정하는 NDI 실험에서도 기능성 베를 사용한 그룹은 10.4 회복했으며 일반베개를 사용한 그룹은 4.4 회복한 것으로 나타나 약 2.4배의 차이를 보였다.

자생한방병원의 이 연구결과는 지난 3월 19일, 미국 매릴랜드 주 내셔널 하버(National Harbor, Maryland)에서 열린 제31회 미국 통증의학 아카데미 연례 컨퍼런스(The American Academy of Pain Medicene(AAPM) 31st Annual Meeting)에서 『목 통증을 가진 입원환자의 기능성 경추베개 사용의 단기효과(The short-term effects of a functional cervical pillow on inpatients with neck discomfort)』라는 내용으로 발표 되어 현지 의료진의 주목을 끌었다.

이번 연구를 진행한 자생의료재단 척추관절 연구소의 하인혁 소장은 “목에 불편감을 호소하거나 통증이 지속 되는 사람이라면 통증완화와 목디스크 예방을 위해서 자신의 수면자세를 확인하고 그에 따라 높이를 조절 할 수 있는 기능성 베개를 사용하는 것이 도움 된다”고 조언했다.

이처럼 베개의 중요성에 대한 인식이 커지면서 베개도 점차 진화하고 있다. 특히 기능성 베개에 대한 관심 증가로, 최근 시중에는 전문병원 및 전문의가 직접 개발한 제품부터 다양한 신소재를 적용한 베개, IT와 접목해 잠을 자는 동안의 뒤척임을 감지해 수면 패턴을 분석해주는 베개 등 숙면을 위한 저마다의 기능을 탑재한 제품들이 잇따라 출시되고 있다.

지난 4월 공식 런칭한 ‘자생추나베개 에어셀’은 척추전문 자생한방병원의 25년 간 기술력과 노하우를 바탕으로 개발된 제품으로, 수면 중 일어나는 자연스러운 뒤척임에도 어깨와 목이 편안한 자세를 유지하도록 도와 숙면을 취할 수 있도록 특수 설계 된 기능성 맞춤 베개다

‘자생추나베개 에어셀’은 척추추나전문가인 유한길 원장을 필두로 한창, 신민식, 남창우 원장 등 4인의 전문가 집단의 현장 경험을 바탕으로 수면 중 60~70회 이상 뒤척임이 잦은 한국인의 수면패턴을 분석하여 목과 뒷머리, 광대뼈와 턱 라인, 어깨의 부담을 최소화하도록 설계된 제품이다.

자생추나베개 에어셀의 차별화된 특징 중 하나는 정자세, 측면자세에 상관없이 이상적인 베개 높이를 유지해준다는데 있다. 중심부보다 양 옆 부분이 높게 설계되어 있어 정자세와 측면자세 모두 알맞은 높이를 맞춰주기 때문. 또한 베개 중앙부에 맞춤 절개라인이 있어 개인마다 다른 머리 둘레, 머리 무게, 목 길이에 따라 베개가 개인의 특징에 맞게 맞춰주고, 경추의 C자 곡선을 안정적으로 지지해 준다.

소재 역시 메모리폼이나 라텍스가 아닌 100% 오픈셀 방식의 신소재인 노그노플렉스2가 적용됐다. 노그노플렉스2는 통기성이 뛰어나고 외부 온도변화에 영향을 받지 않아 요즘같이 더운 날씨에도 건강한 생활습관 중 하나인 두한족열(頭寒足熱)을 실천할 수 있게 도와준다.

