15호 태풍 북상 … 24일부터 영향권

북상 중인 제15호 태풍 ‘고니’가 25일 낮 일본 규슈에 상륙한 뒤 26일 동해로 진출할 전망이다. 이에 따라 24~26일 한반도가 태풍의 직간접 영향을 받을 것으로 예상된다. 제주도는 24일 낮부터, 전남·경남은 24일 밤부터 비가 내리겠다. 25일에는 비가 전국으로 확대되겠다. 바다 물결도 23일 오후 제주도 남쪽 먼바다를 시작으로 점차 높게 일겠다.

