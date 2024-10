“김정은 유연성 엿보여” … 위기가 기회 될 지 관심 집중

판문점에서 열린 남북 고위급 접촉에서 김관진 국가안보실장(왼쪽에서 둘째)을 비롯한 참석자들이 대화하고 있다. 왼쪽부터 홍용표 통일부 장관, 김 실장, 황병서 군 총정치국장, 김양건 노동당 비서. [사진 통일부]최악의 상황은 피했다. 22일 오후 6시 전격적으로 열린 남북 고위급 접촉으로 남북은 전면적인 군사적 충돌 위기를 넘겼다. 이날 고위급 접촉에서 가장 큰 고비는 최근 북한의 군사적 도발을 어떻게 다루느냐였다. 이번 사태의 발단이 지난 4일 경기도 파주 비무장지대에서 발생한 북한군의 목함지뢰 도발이기 때문이다. 이를 둘러싼 양측의 주장은 팽팽했다. 우리 측은 “목함지뢰 도발이 북한군의 도발”이라며 사과를 요구한 반면, 북측은 “남한의 조작극”이라고 맞섰다. 하지만 양측은 지난 4일 목함지뢰 도발로 야기된 남북 간 군사적 충돌을 막으려고 노력하는 모습이 역력했다. 고조되는 군사적 긴장으로 인해 득(得)보다는 실(失)이 더 많다는 데 인식을 함께했기 때문이다.특히 북한의 입장에선 20일 포격 도발 이후 48시간(22일 오후 5시까지)을 대북 확성기 방송 중단의 데드라인으로 제시한 상태였다. 자칫 최악의 상황으로 치달을 수 있는 분위기였다. 북한은 기한 내에 대북방송을 중단하지 않을 경우 전면전도 불사하겠다는 위협을 이미 내놓았다. 21일 북한 외무성은 “우리 군대와 인민은 단순한 대응이나 보복이 아니라 우리 인민이 선택한 제도를 목숨으로 지키기 위해 전면전도 불사할 입장”이라고 성명에서 밝혔다.

치킨게임 치닫던 대립 해결 실마리이런 상황에서 김관진 국가안보실장, 홍용표 통일부 장관과 황병서 총정치국장, 김양건 노동당 통일전선부장의 만남은 큰 의미를 갖는다. 남북 양측의 안보 최고 책임자와 통일 정책을 관장하는 수장들의 만남이기 때문이다. 오후 6시에 시작된 회담은 이날 밤까지 진행됐다. 남북 간 열띤 논의가 있었다는 증거다.이번 남북 접촉은 우리의 압박과 대화라는 ‘투 트랙(two track)’ 전략과 북한의 ‘화전양면’ 전략의 절묘한 절충점이라는 게 전문가들의 분석이다. 치킨게임 식으로 치닫던 양측의 대립이 극적으로 대화를 통한 해결 기미를 찾은 것이다.일각에서는 이번 고위급 접촉으로 향후 남북관계 개선의 불씨를 살렸다는 분석이다. 박근혜 정부 이후 최악의 상황으로 치달았던 남북관계가 이번 고위급 접촉을 계기로 대화와 교류 확대로 이어질 가능성도 있다는 기대다. 고유환 동국대 북한학과 교수는 “남북의 전략 중 대화 쪽에 비중을 둘 경우 관계 개선의 물꼬를 틀 가능성도 있다”며 “이번 고위급 접촉이 향후 박근혜 대통령의 남은 임기 동안 남북관계의 방향타 역할을 할 수도 있다”고 분석했다. 손기웅 통일연구원 선임연구원은 “김정은이 유연성을 보여줬다”며 “이를 향후 남북대화에 활용해야 할 것”이라고 말했다.

5·24 제재조치 등 근본적 문제 해결돼하지만 섣부른 기대는 아직 이르다는 얘기가 나온다. 김영수 서강대 정치외교학과 교수는 “이번 접촉이 남북관계 개선의 계기라기보다 단발적인 위기 극복을 위한 불가피한 선택으로 보는 것이 더 현실적 판단”이라며 “5·24 제재조치 등 근본적인 문제가 해결되지 않을 경우 남북관계 개선이 어려운 만큼 갈 길은 아직 멀다”고 평가했다.이번 접촉이 적어도 향후 남북관계에 좋은 선례로 남게 됐다는 것은 전문가들의 공통된 의견이다. 군사적 충돌 위기를 대화로 풀었다는 점에서 한반도 위기 관리 차원에서 진일보했기 때문이다.북한의 입장에서도 이번 접촉을 통해 적지 않은 성과를 거뒀다. 당장 중국과의 관계다. 중국 정부는 전승절(9월 3일) 행사를 앞두고 북한의 도발로 야기된 한반도의 긴장 고조를 크게 우려해왔다. 이 행사에는 박 대통령이 참석하고 한·중 정상회담도 예정돼 있다. 이런 상황에서 한반도의 군사적 긴장 고조는 대북 레버리지를 갖고 있는 중국 정부에 큰 부담이다. 이번 고위급 접촉이 북한도 한반도 긴장 완화를 위해 적극 나설 수 있다는 것을 보여준 만큼 소원해진 중국과의 관계 개선에도 도움이 될 수 있다. 북한의 제의로 성사된 고위급 접촉이 최대 지원국인 중국을 안심시키고 도발로 악화된 국제사회의 여론도 완화시키는 효과가 있는 셈이다. 유호열 고려대 북한학과 교수는 “이번 접촉을 통해 북한이 일방적인 주장만을 되풀이하는 불량국가가 아닌 대화를 통해 문제를 해결할 수 있는 보통국가라는 이미지를 국제사회에 심어줄 수 있다”며 “이는 외교적 고립을 탈피하는 데도 도움이 될 것”이라고 말했다.하지만 10월 10일 노동당 창건 70주년을 계기로 추가 핵실험이나 장거리 미사일 발사실험을 포기하지 않을 것이라는 것이 전문가들의 의견이다. 북한은 체제 유지의 가장 큰 걸림돌로 막강한 군사력을 갖고 있는 미국으로 보고 있다. 북한으로서는 핵무기와 장거리 미사일은 안보를 담보하는 생존 수단이다. 이런 맥락에서 추가 핵실험이나 장거리 미사일 발사는 남북관계와는 별개의 사안으로 북한이 간주하고 있다는 것이다. 이는 북한이 핵문제 해결을 위한 6자회담에 복귀할 것이라고 기대하는 것도 무리라는 시각이다.

대화의 장 지속시킬 인센티브 필요유 교수는 “위기 관리와 체제유지는 별개의 사안으로 볼 수 있다”며 “북한의 이번 유화 제스처는 위기 관리 측면에서 보여준 것이지 체제유지와는 근본적으로 성격을 달리한다”고 말했다.우리 입장에선 이번 고위급 접촉을 향후 어떻게 발전시켜 이어가느냐가 문제다. 이번 접촉을 통해 남북의 최고위급이 만나 현안을 논의할 수 있다는 것으로 보여준 만큼 꽉 막힌 남북관계를 풀 수 있는 기회로 삼아야 한다는 것이 전문가들의 제언이다. 고유환 교수는 “압박과 제재만으로 북한을 항복시키는 것은 현실적으로 쉽지 않고 이번 최근 도발 사건처럼 치러야 할 비용도 적지 않다”며 “결국 북한에 인센티브를 제공하면서 포괄적으로 현안을 논의할 수 있는 대화의 장(場)을 지속시킬 수 있는 묘안이 필요하다”고 말했다.

최익재·전수진 기자?ijchoi@joongang.co.kr

