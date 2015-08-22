[인사] 통일부 外

◆통일부<과장급 전보>▶통일교육원 교육개발과장 여상기▶북한이탈주민정착지원사무소 관리후생과장 이봉기
◆행정자치부<고위공무원 전보>▶지방행정연수원장 주낙영▶지방재정정책관 김석진▶공공서비스정책관 장수완▶정부청사관리소 대전청사관리소장 김갑섭▶정부통합전산센터 운영기획관 김송일▶개인정보보호위원회 사무국장 조욱형<고위공무원 승진·전보>▶경북도 행정부지사 김현기<과장급 전보>▶행정정보공유과장 이희열▶지방인사제도과장 양홍주▶지역발전과장 김선조▶국가기록원 서울기록관장 권오정▶정부청사관리소 광주청사관리소장 임왕주▶〃 제주청사관리소장 박병재▶정부통합전산센터 빅데이터분석과장 안창원▶국립과학수사연구원 연구기획과장 서정훈
◆농림축산식품부<과장직위 승진>▶농림축산검역본부 동물질병관리부 동물보호과장 문운경▶〃 인천공항지역본부 휴대품검역과장 윤순홍▶국립농산물품질관리원 품질검사과장 김정한▶〃 인증관리팀장 이용직<과장급 전보>▶농림축산검역본부 동식물위생연구부 연구기획과장 박상호
◆국토교통부▶정보화통계담당관 김영현▶강릉국토관리사무소장 강종원
◆특허청<일반직고위공무원>▶특허심사1국장 김현철▶특허심판원 심판장 천세창
◆인사혁신처<고위공무원 임용>▶소청심사위원회 상임위원 홍성삼
◆수원대▶경상대학장 최준봉