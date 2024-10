코트니 러브는 동네북인가

?러브를 향한 독설은 끝이 없다. 그녀가 미움을 받는 진짜 원인은 목소리 크고 사과를 모른다는 사실이다

지난 2월 미국 폭스 방송의 힙합 드라마 ‘엠파이어’에 코트니 러브가 엘르 댈라스로 출연했다. 잊혀져 가는 R&B 디바이자 전 마약중독자 역이다. 자신의 성대와 재능이 아주 죽지는 않았음을 인정머리 없는 음반사 중역에게 설득시켜야 한다. 이판사판 담판 끝에 댈라스는 가짜 속눈썹을 떼버리고 야수의 포효와 같은 노래를 토해낸다.

러브는 페미니스트의 아이콘 아니면 죽음을 부르는 짝퉁 그런지 록의 삼류 가수다. 누구에게 묻느냐에 답변이 달라진다. 드라마에선 자신의 모습을 연기했을지 모르지만 그 특별출연은 옛날의 영광을 우려먹는 마지막 기회 이상의 의미가 있었다. ‘엠파이어’ 출연 외에도 (마찬가지로 양면성을 지닌 라나 델 레이와의) 예정된 투어와 ABC 드라마 ‘리벤지(Revenge)’ 출연이 있다. 모두 그녀 앞에 놓인 장애물을 뛰어넘는 계산된 돌파 작전의 일환이다. 언론과 옛 친구들의 마녀사냥 식 인신공격 말이다. 그녀가 이끄는 밴드 홀의 첫 앨범 ‘Pretty on the Inside’의 제작자가 대표적이다(킴 고든, 당신에게 하는 말이야!).

러브의 촌철살인 명언들

모두가 러브를 해코지하지 못해 안달이다(예외가 있다면 페미니스트의 일부 하위 그룹, 미래 지향적인 펑크 밴드, 그리고 10대 소녀 대상 온라인 잡지 ‘루키’의 독자들이 전부다). 이유는 가지가지다. K레코드 문신을 새겨 넣은 성인 팬보이(남성 팬)들은 그녀가 커트 코베인을 죽였다고 단언한다(코베인이 팔에 K레코드 로고 문신을 했었다). 코베인은 천재였지만 부부상담 클리닉을 뛰어넘는 문제를 많이 겪었다.

하지만 그녀는 재능이 없다고 스매싱 펌킨스 리더인 빌리 코건의 옹호자들은 목청을 높인다(빌리 코건은 러브가 커트 코베인과 결혼하기 전 그녀의 애인이었다). 정말로 그럴까? 홀의 앨범 ‘Live Through This’ ‘Celebrity Skin’에 수록된 어떤 곡 또는 그녀가 새로 내놓은 솔로 싱글 ‘You Know My Name’이나 ‘Wedding Day’를 틀어보라. 그걸 듣고도 기타 치는 흉내를 내며 그녀와 함께 비명을 지르지 않을 자신이 있다면 해보라. 러브는 대중음악 작곡 능력이 탁월하고 전설적인 가수들의 노래를 그들보다 더 잘 부를 수 있다(홀의 ‘Gold Dust Woman’과 ‘Over the Edge’ 커버를 들어보라).

러브는 엄마로선 빵점이라고 헬리콥터 부모(헬리콥터처럼 자녀 주위를 맴돌며 감시한다는 의미)들은 힐난한다. 그럼, 존 레넌은 ‘올해의 최우수 아빠’였나? 러브는 하나의 인간과 부모로서 자신의 약점을 인정했다. 그리고 딸 프랜시스 빈은 상당히 잘 나가는 듯하다. 고인이 된 아빠 커트 코베인을 그린 HBO의 최신 다큐멘터리 ‘몽타주 오브 헥(Montage of Heck)’의 제작책임자를 맡았으며 중견 비주얼 아티스트다.

그 밖에도 비판은 꼬리를 물고 이어진다. 다른 여자들을 미워한다, 몸가짐이 헤프다, ‘굿 가이’ 데이브 그롤(너바나의 드러머, 러브와 오랜 기간 동안 불편한 관계에 있었다)의 이름을 더럽혔다. 러브를 향한 독설은 끝이 없다. 그녀가 미움을 받는 진짜 원인은 목소리 크고 사과를 모른다는 사실이다. 또 학대당한 경험에 관해 침묵하지 않으며 널리 알려진 헤로인·알약 그리고 요즘엔 잉글리시 체다 치즈 (우연찮게 헤로인과 비슷한 효소를 갖고 있다) 중독에 관해 공개적으로 떠들고 다닌다. 물론 그녀는 ‘가장 많은 케이크를 가진 여자(The Girl with the Most Cake, 출간 예정인 자서전 제목)’가 되기를 원한다. 러브는 어떻게 하면 극단적인 삶을 살 수 있는지 알 뿐이다. 우리는 록스타들이 그런 삶을 살아가도록 그들에게 돈을 쓴다.

일부는 러브에겐 ‘필터’가 없다는 이유로 미워한다. 하지만 옛날 인터뷰를 찬찬히 들어보면 돋보이는 조언과 촌철살인의 명언들이 툭툭 튀어나온다. “기업계의 악귀들을 불치성 매독에 걸리게 할 수 있는데 그들 앞에서 기죽을 이유가 있겠나?”라고 그녀가 영국 음악잡지 뉴 뮤지컬 익스프레스(NME)에 말했다. 그만큼 자폭성 조크를 던질 만한 배짱을 지닌 사람이 또 누가 있겠는가? 그녀는 오른팔에 ‘피 흘리게 하라(Let It Bleed)’라는 문신을 새겨 넣었다.

유감스럽게도 러브는 속임수를 써서 명성과 재물을 얻은 금발의 청순녀가 아니다. 1980년대 생활비를 마련하기 위해 맨해튼 타임스 스퀘어 핍 쇼(훔쳐 보는 섹스쇼)를 할 만큼 삶에 몸을 던졌다. 그리고 코베인이 자살한 뒤에는 거의 기둥에 매달려 화형당할 지경에 이르렀다. 그녀는 그것을 모두 견뎌냈고 단언컨대 이번에도 이겨낼 수 있다.

기껏해야 ‘인간 엔론(회계부정으로 파산한 미국 에너지 업체)’이라는 말을 덕담으로 듣는 스타들이 많다. 그들 대다수는 ‘댄싱 위드 더 스타(유명인사들이 댄스 선수들과 팀을 이뤄 실력을 겨루는 서바이벌 게임)’에서 몸을 파는 방법으로 자신의 오명을 씻어내려 할지 모른다. 그러나 러브는 그런 증오를 되치기한다. 록오페라 ‘캔자스 시티 성가대 소년(Kansas City Choir Boy)’에서 노래하는 유령으로, 드라마 ‘썬즈 오브 아나키(Sons of Anarchy)’ 등에서 다시 한번 자신의 재능을 보여주는 방법이다. 그녀는 모든 사람에게 주먹감자를 먹이는 동시에 우리를 손바닥 위에 올려 놓고 떡 주무르듯 한다. 브라보, 미스 월드.

글=파울라 메히아 뉴스위크 기자 / 번역=차진우