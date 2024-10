첨단 기술이 세상 먹어치운다

인간 행동을 흉내내도록 설계된 로봇 베르티. 비록 가위바위보에선 인간을 못 이기지만 과학자들은 그가 세계를 정복할지 모른다고 우려한다.

어느 화창한 날 미국 뉴욕 시티의 카페 야외 좌석에서 겐타로 도야마와 마주 앉았다. 마이크로소프트 리서치에서 컴퓨터 시각을 연구하고 인도에 마이크로소프트 연구소를 공동설립한 인물이다. 일을 그만둔 뒤엔 책 ‘긱 헤러시(Geek Heresy)’를 통해 기술이 사회악을 더 심화시킬 뿐 전혀 개선하지 못한다고 주장했다. 고양이가 ‘왜 개가 더 나은가’란 책을 내는 것만큼이나 충격적인 변절이다.

도야마에게 왜 그를 비롯한 IT업계 관계자들이 비관적 전망으로 돌아서고 있는지 물었다. 실리콘밸리에서 소프트웨어를 개발하는 마틴 포드는 새 책 ‘로봇의 시대: 기술 그리고 일자리 없는 미래의 위협(Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future)’을 펴냈다. 심지어 일반 가정에 컴퓨터를 보급하는 데 크게 기여한 빌 게이츠조차 인공지능이 인류를 멸종시킬 위험이 있다고 말했다. 스티븐 호킹도 여기에 동의했다. 그 유명한 과학자 스티븐 호킹 말이다. 로봇과학과 인공지능의 발달은 핵폭탄 이후로 개발된 그 어떤 기술보다 더 많은 피해망상증을 유발하고 있다. 이번에 개봉한 영화 ‘터미네이터 제니시스’는 공상과학물인지 다큐멘터리인지 분간하기 어려울 정도다.

“내가 보기에 인공지능에 대해선 비관론자들의 생각이 맞다”고 도야마는 빵을 먹으면서 진지한 얼굴로 답했다. “상황은 갈수록 더 심각해질 거다.” 그가 맞든 틀리든 IT업계가 낯선 풍경을 받아들이기 시작한 것만은 확실하다. 새로운 기술과 변화를 두려워하는 사람은 어느 시대에나 있었지만, 대체로 첨단 기술 하면 희망찬 미래를 떠올리기 마련이었다.

역사를 돌이켜 보자. 1851년 런던 세계박람회는 철강, 사진, 전신 등을 소개하면서 대중의 상상력에 불을 지폈다. 1939년과 1964년의 뉴욕 세계박람회는 자동화 기기, 자동차, 비행기를 통해 더 풍요로운 미래상을 제시했다. 1990년대 말 인터넷 기업 열풍과 세계화는 하나로 연결된 세계와 평화, 낡은 경제 모델을 뒤엎을 새로운 디지털 경제를 선보였다. 첨단 기술은 파멸이 아니라 희망의 상징이었다. 사람들은 첨단 기술에 열광했다. 과학기술은 지난 20년 간 대개 좋은 인상을 심어줬다. IT업계는 악당이라는 평을 받을 걱정조차 하지 않았다.

해커의 위협이 도사린다

지난 몇 년 새 분위기가 바뀌었다. 경제는 사람들로 하여금 처음으로 인공지능이 위험할 수 있다고 느끼게 만들었다. 낮은 실업률에도 불구하고 장기 실업률은 심각하다. 임금은 좀처럼 오르지 않고 부자와 나머지 사람들 간의 격차는 점점 벌어진다. 과거 포드의 책에서 조립공정시설이 수공업을 자동화하는 모습이 묘사됐듯이, MIT의 에릭 브리뇰프슨과 앤드류 매커피의 저서 ‘기계와의 경쟁(Race Against the Machine)’은 인공지능이 이미 지식 노동을 자동화하고 있음을 보여준다. 인공지능 소프트웨어는 뉴스 기사를 쓰고, 요리하고, 차를 운전하고, 누가 대출을 받아야 할지 결정한다. 인공지능이 지식 노동까지 자동화함에 따라 그런 소프트웨어를 소유 및 운영하는 소수는 더 큰 돈을 벌고 훨씬 적은 인력으로 더 많은 일을 해낸다. IT투자업체 안드레센 호로위츠는 ‘소프트웨어가 세상을 먹어치운다’는 기치 하에 운영된다. 소프트웨어가 우리의 생활을 집어삼키리라는 공포가 점점 많은 사람들에게 퍼져나가고 있다.

이제 로봇이 우리를 지배하리라는 예측이 갑자기 그럴듯해 보인다. 우리는 기술이 갈수록 향상되며 빠르고 저렴해진다는 사실을 잘 안다. 인공지능 소프트웨어를 운영하는 컴퓨터가 결국엔 가장 똑똑한 인간보다 더 똑똑해지리라는 믿음이 점차 널리 받아들여진다. 그들이 우리 직업을 모두 가져갈까? 식당에서 가장 좋은 자리도 차지하는 건 아닐까? 우리를 쓸모없는 짐짝으로 여긴다면 어떨까? 인공지능은 기계들에 더할 나위 없이 좋지만 인간에겐 재앙인 세계로 우리를 이끄는 듯하다.

널리 연결된 세상 역시 문제다. 세상 사람들이 누구나 하나씩 휴대전화를 갖고 있는 오늘날 우리는 누구와도 접촉할 수 있다. 도시들은 갈수록 ‘연결되고’ ‘똑똑해진다.’ 현대 도시는 교통, 범죄, 도시개발을 과거보다 더 잘 관리하는 디지털 군집이다. 이처럼 연결된 사회에선 해커가 중대한 위협으로 떠오른다. 중국인들이 백악관에, 북한은 소니에 침투한다. CNN은 해커가 어떻게 와이파이를 이용해 항공기를 탈취하는지 보도했다. 일부 전문가들은 싱가폴, 미국 샌프란시스코, 스페인 바르셀로나처럼 스마트 도시의 모범이라 할 만한 곳이 해킹당해 혼란을 불러일으킬 우려가 있다고 목소리를 높인다. 그런 우려는 지난 7월 8일 기술적인 문제로 유나이티드항공, 월스트리트저널 웹사이트, 뉴욕 증권거래소가 잠시 운영이 중단됐을 때 현실이 되기도 했다.

지난달 프란치스코 교황은 이 문제를 거론했다. “사람들은 더 이상 행복한 미래를 믿지 않는 듯하다”고 그는 회칙을 통해 밝혔다. “세상 돌아가는 모습만으로 무턱대고 더 나은 미래를 꿈꾸는 사람은 이제 없다. 과학적·기술적 진보가 인간과 역사의 진보와 동시에 이뤄지지 않는다는 인식이 확산된다.” 일단 교황이 문제라고 지적하면 사람들의 인식도 영향을 받는다. 요한 바오로 2세 전 교황이 공산주의자들을 비판한 후 여론이 어떻게 바뀌었는지 생각해 보라.

종말론자들이 완전히 틀렸을 수도 있다. 사실 인공지능이나 소프트웨어, 유전자변형생물 같은 기술이 발전하고 널리 퍼지는 건 2025년 80억 명에 달하리라고 예측되는 인구를 부양할 유일한 길이다. 기술로 인해 중산층의 소득이 떨어져도 삶의 질은 나아지고 있다는 증거는 얼마든지 있다. 10년 전만 해도 막대한 비용이 들 법한 일이 오늘날 스마트폰을 이용하면 무료라는 점만 봐도 그렇다. 소프트웨어는 단지 부자들 뿐 아니라 우리 모두가 적은 힘으로 더 많은 일을 하도록 도와준다.

문제는 인식이다. IT업계는 번져가는 불길을 직시해야 한다. 그동안 기술은 무조건 좋은 것으로 포장됐다. 업계는 석유업체 빅오일처럼 홍보하는 방식이 옳은지 생각해 봐야 한다. 홍보를 잘못한다고 해서 사람들이 차를 몰지 않거나 플라스틱 구입을 중단하진 않았지만, 그럼에도 석유 업계엔 이미 오래 전에 지구를 무차별하게 파괴한다는 딱지가 붙었다. 영화에선 석유 사업자가 종종 악당으로 묘사된다. 그런 평판은 어떤 직원이 입사하는지, 정부가 업계를 어떻게 대우하는지, 어떤 정당과 가까워지는지에 영향을 미친다. IT업계는 어떻게 다시 낙관론을 전파할지 고민할 필요가 있다. 아무도 귀를 기울이지 않게 되기 전에 말이다.

글=케빈 메니 뉴스위크 기자 /번역=이기준