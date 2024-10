-김종필 전 총리=케네디를 자이언트라고 했는데. 전에 어떤 CIA 파리 파견한 사람이 나를 소개하는데 ‘He is not a big man, but a big man’ 이랬지만은. 참 그게 지금 여기 누워있는 박 대통령에게 해당되는 소리가 아닌가. 그것 또 내 거기서 이렇게. 여기 혈정이 자꾸 내려오는데. 가끔 이걸 근혜가 닦아드리고 그랬어. 그걸 보면서 ‘He is not a big man, but a big man’. 그런 생각을 하면서 봤어.

