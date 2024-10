여름밤 찬 맥주와 함께 그 선율 속으로

루이 암스트롱과 엘라 피츠제럴드의 듀오 음반 ‘Ella and Louis’. 이 음반의 대성공으로 ‘Ella and Louis, again’, ‘Porgy and Bess’가 연이어 나왔다.

“Der Sommer war sehr gross!” 시인 릴케가 신에게 감사하며 읊었듯 ‘여름은 참으로 위대했다.’ 과수원의 사과는 단맛이 들고 들판의 곡식은 익어간다. 그러나 곡식만 익은 것이 아니다. 우리의 몸과 마음도 폭염에 푹 익어버렸다. 올 해 여름은 유난히 끈적였다.

자메이카의 태양이 생각난다. 김건모의 레게풍 ‘잘못된 만남’이 선풍적 인기를 끌 무렵 카리브해의 그 섬에 갔다. 미국의 꼬리 마이애미에서 날아 오른 비행기는 쿠바 상공을 통과해 적도를 향해 내려가다 자메이카 몬테고베이 공항에 내렸다. 출입문이 열리자 후끈한 열기가 밀려들었다. 활주로에는 하얀 햇볕이 쏟아지고 있었다. 밤이 되어도 카리브의 해변에는 열풍이 불었다.

레게의 전설 밥 말리(Bob Marley, 1945~1981)와 연주했다는 타악기 주자의 집을 방문했다. 영국 식민지 자메이카로 끌려왔던 아프리카 노예의 후손은 버트란트 브라가라는 부조화한 이름을 갖고 있었다. 브라가는 손칼로 대마초를 잘게 썰고 있었다. 마을 사람들은 마당에 대마를 재배했다. 골목에 대마초 연기가 자욱한 느낌이었다. 얇은 종이에 대마를 말아 불을 붙인 그는 파란 연기가 피어오르는 대마초를 내 얼굴 앞에 쑥 내밀었다. 영화 ‘빠삐용’에서 문둥이가 피우던 담배를 내밀던 장면이 떠올랐다. 스티브 맥퀸처럼 용감하게 받아 피워야 친구가 된다고 생각했으나 본능적으로 손을 저었다. 하얀 이만 보이는 그의 얼굴이 씩 웃었다. “담배는 피우지 않느냐”고 물으니 “싱거워서 싫다”고 했다.

거실 벽에는 에티오피아 황제 셀라시에와 남아공 대통령 만델라의 초상이 모셔져 있었다. 아프리카 출신의 자메이카 흑인들에게 그들은 신이었다. 일제 카세트 라디오에서 리듬이 잘게 끊어지는 레게음악이 흘러나왔다. 궁금해서 물었다. “베토벤이나 모차르트는 안 듣나?” 음악에 맞춰 어깨를 흔들던 그가 갑자기 몸을 굳혔다. 이집트 파라오 좌상처럼 허리를 곧게 펴고 정면을 바라보면서 숨까지 멈췄다. “이런 음악을 왜 들어?” 바흐의 ‘브란덴부르크 협주곡' 중 흥겨운 리듬이 떠올랐으나 입을 다물었다. 아프리카 초원의 통나무를 두드리던 리듬이 DNA처럼 핏속에 흐르는 그들에게 게르만 숲에서 탄생한 대위법을 설명할 필요는 없다.

올 여름, 내가 자주 뽑아든 음반도 클래식이 아니다. ‘Ella and Louis’. 두 흑인 재즈 가수가 빚어 낸 명반이다. 바흐와 베토벤, 말러를 지치지도 않고 들어왔지만 더위 탓인지 올 해는 갑갑하게 느껴졌다. 끈적이는 열기에 녹초가 된 심신은 논리적 음악을 거부했다. 어느 날 저녁 무심코 고른 LP에 바늘을 올렸는데 스피커를 울린 ‘사람의 목소리’가 몸을 휘감았다. 엘라 피츠제럴드와 루이 암스트롱, 그들의 음성은 위안이었다. ‘나에게 기대 쉬세요, 아무 걱정 말고.’

녹음 중 잠시 짬을 내 찍은 분위기의 재킷 사진이 음반의 분위기를 말해 준다. 루이는 흰양말을 복숭아뼈까지 말아 내리고 앉아 씩 웃고 있다. 곁에 앉은 엘라는 거구에 어울리지 않게 수줍게 미소 짓는다. 그들을 바라보면 나도 입꼬리가 올라간다.

클래식 음악을 들으며 술을 마시는 경우는 거의 없다. 대개 정좌하고 끝까지 듣는다. 텍스트가 있는 경우에는 가사를 들고 따라갈 때도 있다. 그러나 재즈는 머리가 아니라 가슴으로 듣는다. 몸으로 들어야 하는 곡들도 많다. 더운 여름 밤, 차가운 맥주 한잔을 벗삼아 들으면 좋은 음악이다.

앨범은 열 한곡의 연가(戀歌)로 채워져 있다. 다채로운 사랑노래다. 두 대가가 앞서거니 뒤서거니 한 소절씩 부르는데 그야말로 천의무봉, 물 흐르듯 자연스럽다. 서로를 배려하면서도 자신만의 방식으로 즐기는데 이런 감정은 듣는 이에게 그대로 전해진다.

음반을 기획한 이는 재즈사의 거목 노먼 그랜츠(Norman Granz, 1918~2001)다. 미국 재즈의 황금기인 1950년대에 재즈의 보물창고인 버브(Verve) 등 다섯 개의 재즈 레이블을 설립한 인물이다. 반 인종주의자로 당시까지만 해도 사람대접을 못 받던 흑인의 인권신장을 위해 많은 노력을 했고, 엘라 피츠제럴드가 은퇴할 때까지 매니저를 맡기도 했다. 1956년, 전성기를 구가하던 서른여덟 살 동갑내기 엘라와 이미 살아 있는 전설이 된 루이에게 발라드풍 재즈곡들을 부르게 했다. 결과는 대박이었다. ‘Ella and Louis’는 환갑이 다 된 지금도 베스트셀러다.

가사를 찾아 읽을 필요는 없다. 제목을 보고 노래를 들으면 내용을 짐작할 수 있다. 첫 곡은 ‘Can’t we be friends?’ 재즈 피아노의 명수 오스카 피터슨이 타악기처럼 두드리는 피아노에 엘라의 목소리가 흥겹게 춤을 춘다. 엘라가 물러나면 탁하지만 따뜻한 목소리의 루이가 나선다. 루이는 간간이 트럼펫으로 노래한다. 빠밤 빠 빠아~. ‘Moonlight in Vermont’는 고요하다. 눈을 감으면 달빛 아래 희부옇게 빛나는 설산(雪山)이 서늘하게 떠오른다.

가장 유명한 곡은 ‘Cheek to Cheek.’ 뺨을 맞대고 춤을 추면 천국이 따로 없단다. ‘Heaven, I’m in heaven~.’ 적당히 빠른 리듬이 경쾌하다. 발로 탁탁, 손으로 딱딱, 몸이 알아서 반응한다.

마지막 곡 ‘April in Paris’엔 아련한 그리움이 흐른다. 앨범에서 가장 좋아하는 곡이다. 이토록 조용하게 마무리하는 것이 맘에 든다.

엘라와 루이가 퇴장하고 바늘이 치익치익 레이블 가장자리를 돌면 감았던 눈을 뜬다. 두 잔째 맥주도 거품만 남았다. 밤은 깊고 창밖은 선선하다. 지독했던 열대야는 끝났다.

