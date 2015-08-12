[인사] 산업통상자원부 外

◆산업통상자원부<과장급 전보>▶창조행정담당관 박덕렬▶전기위원회 사무국장 김성수▶대불자유무역지역관리원장 김판수▶지식재산전략기획단 파견 박대규
◆여성가족부<과장급 전보>▶청소년활동진흥과장 이금순▶청소년활동안전과장 김봉호▶청소년자립지원과장 인정숙▶청소년보호환경과장 김성벽
◆국가보훈처<과장급 전보>▶보훈선양국 나라사랑정책과장 나치만
◆뉴스1▶편집부 어문위원 주태진
◆고려대▶보건대학원장 천병철▶양성평등센터장 이윤정
◆한국마사회▶부산경남지역본부장 고중환▶제주〃 전성원▶경마관리처장 장동호▶말산업진흥〃 문윤영▶광주지사장 정광섭▶중랑〃 진귀환▶제주육성목장장 이현철▶렛츠런파크 서울 관람대 리노베이션 추진단장 이덕인▶CS혁신단장 이은도▶경영관리실장 최수원▶인재교육원장 홍용현▶회계팀장 김형권▶사업전략〃 정승기▶서울지역본부장 겸 서울경마처장 최인용▶정보기술처장 겸 ICT기획팀장 박찬욱▶감사실장 겸 감사1부장 김진유▶경마사업처장 겸 제주기획팀장 고영빈▶홍보실장 겸 재활힐링승마센터장 박진국▶마케팅처장 겸 발매마케팅팀장 안상식▶ICT운영팀장 김종호▶질병관리담당 김하기