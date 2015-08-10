[인사] 외교부 外

◆외교부<과장급>▶창조행정담당관 강수연▶외교통신〃 배일영▶외교사절〃 장호승▶서유럽과장 조기중▶중동1〃 김일응▶영토해양〃 이동기▶문화예술협력〃 김재우▶재외국민안전〃 이재용▶G20경제기구〃 김윤정▶기후변화환경〃 조계연
◆통일부<과장급 전보>▶정세분석국 정세분석총괄과장 이승신▶교류협력국 남북경협과장 김영일
◆법무부<고위공무원 승진>▶서울출입국관리사무소장 장세근▶부산〃 김삼준<부이사관(3급) 승진>▶출입국기획과장 김영근▶인천출입국관리사무소장 이인규▶제주〃 김원숙<부이사관(3급) 전보>▶수원출입국관리사무소장 이세윤<서기관(4급) 승진>▶출입국심사과 김병배▶외국인정책과 하용국▶서울출입국관리사무소 관리과장 우종균▶〃 이민특수조사대장 양승권▶부산출입국관리사무소 〃 임진택▶청주외국인보호소장 강병춘<서기관(4급) 전보>▶출입국심사과장 정병열▶체류관리과장 전달수▶외국인정책과장 배상업▶법무부(주선양총영사관) 김진영▶국적과장 최영길▶이민통합과장 박재완▶인천공항출입국관리사무소 지원국장 양차순▶〃 심사국장 이상랑▶서울출입국관리사무소 총무과장 박상훈▶부산〃 관리과장 김동욱▶서울남부출입국관리사무소장 이규홍▶김해〃 장영채▶여수〃 정수동▶양주〃 육승훈▶김포〃 황택환▶창원〃 정점자▶춘천〃 김민수▶전주〃 차용호▶화성외국인보호소장 이진곤▶출입국·외국인지원센터장 현근영
◆농림축산식품부<과장급 전보>▶방역관리과장 김용상▶원예산업과장 박정훈▶국립종자원 조일호▶외교부 전출(주중국대사관) 최정록
◆보건복지부<국장급 전보>▶사회복지정책실 복지정책관 조남권<과장급>▶인구정책실 아동복지정책과장 설예승
◆해양수산부<과장급 전보>▶수산자원정책과장 장묘인▶부산지방해양수산청 선원해사안전과장 윤석홍▶〃 해양수산환경과장 조성대▶인천지방해양수산청 계획조사과장 정조형▶국립수산과학원 박환준
◆관세청<국장급 파견>▶미국 관세국경관리청 김광호<국장급 전보>▶정보협력국장 조훈구
◆국제대▶학생처장 정원태▶학생부처장 유진희▶취업지원처장 김범규▶산학협력부단장 홍재혁▶국제교류센터장 이동석▶NCS부센터장 최선정▶경호보안계열장 장예진
◆서울신문◆편집국▶문화부 선임기자 겸 논설위원 김성호▶사회2부 선임기자 최용규▶특별기획팀장 유영규◆독자서비스국▶독자지원부장 이경옥◆사업단▶사업지원부장 안창섭▶투자개발부장 이장훈▶문화사업부장 전성준
◆인터넷신문위원회▶사무처장 장세찬