북 대표단, 한국어 질문 기자에 "영어로 하라" 면박

6일 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 아세안지역안보포럼(ARF) 외교장관회의에서 북한측의 공식 발언과 이어진 기자회견은 김정은 북한 국방위 제1위원장에 대한 찬양과 미국의 적대시정책에 대한 비난이 주를 이뤘다.

북한 대표단을 이끌고 온 이수용 북한 외무상은 회의에서 첫번째로 발언 기회를 얻어 "북한은 2013년부터 핵경제 병진노선을 유지해왔고, 해가 갈수록 이 정책이 진정 옳았음을 보여주고 있다. 핵 억지력 강화를 통해 우리는 모든 종류의 군사적 도발과 적대 세력의 위협을 살피고 전쟁을 막을 수 있었다"고 주장했다. 이어 "경제지표는 명확하게 상향세"라며 "경제개발특구에 해외의 투자가 이뤄지고 있다"고 했다.

이 외무상은 또 "인민 식량 문제에서의 핵심인 작황, 축산, 수산업에서 굉장히 좋은 성과가 나고 있다. 건설도 활황"이라고 자화자찬을 이어갔다. "핵경제병진노선 덕분에 우리 인민은 제재와 군사훈련에 맞설 수 있을 것"이라고 자신하기도 했다.

이 외무상은 "존경하는 국가원수 김정은 국방위 제1위원장의 역동적 리더십을 전세계가 목도하고 있다"고 했다. 이 외무상의 발언 직후 북한은 A4 용지 6장 분량의 연설문 영문판을 배포했다. 연설문에서 김 위원장을 'respected Marshal Kim Jong Un, the first chairman of the National Defense Commission'이라고 칭하고 'Kim Jung Un'만 굵은 글씨로 표시했다.

이동일 전 북한 유엔대표부 차석대사는 회의장인 푸트라월드트레이드센터(PWTC) 미디어센터에서기자회견을 열고 "북한의 추가 핵실험 여부는 미국의 태도에 달렸다. 북한에게는 선택의 여지가 없다. 미국의 부정적 대북정책 때문에 한반도 비핵화는 이미 물건너 갔다"고 주장했다. 이 전 차석대사는 이 외무상의 대변인 자격으로 기자회견을 열었다.

북중 접촉을 했느냐는 질문에는 "이수용 외무상이 여기서 많은 국가의 대표단을 만났다. 잘 봤다면 아마 우리 외무상이 누구누구를 만났는지 명확히 알 것"이라며 석연치 않은 대답을 했다.

이 전 대사는 한 한국 기자가 "명확한 대답을 위해 한국어로 물을테니, 한국어로 답했으면 좋겠다"며 비핵화 대화를 거부하는 이유를 묻자 "영어로 하라. 여긴 한국어를 모르는 사람들이 많지 않느냐"고 하는 등 영어만 사용했다.

