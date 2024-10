[서현정의 HIGHEND-EUROPE] 영국 빅토리아 여왕도 반한 인버로치성

여름이 되면 누구나 바다와 계곡으로 떠나고자 한다. 하지만 역사의 향기와 자연의 감동이 함께하며 더위도 피할 수 있는 최고의 여행지들이 있다. 영국의 북쪽 끝 하일랜드(Highland)가 바로 그런 곳이다.

스코틀랜드의 수도인 에딘버러(Edinburgh)에서 자연 그대로의 모습이 가장 아름답게 남아있다는 케이언곰 국립공원(Cairngorms National Park)를 지나 북쪽으로 220km 정도 달리면, 하일랜드를 대표하는 역사적인 성 인버로치 캐슬(Inverlochy Castle)에 도착하게 된다. 하일랜드 최고의 휴양지로 손꼽히는 곳이다.

영국에서 가장 높은 벤 네비스(Ben Nevis, 1,343m)산을 병풍처럼 뒤로 하고 호수를 바라보는 장엄한 풍경 속에 자리잡은 성은 19세기 말 지어졌다. 성이 완공되고 이곳에 들렀던, 빅토리아 여왕은 ‘나는 이곳보다 더 아름답고 낭만적인 곳을 보지 못했다(Never saw a lovelier or more romantic spot)’라고 인버로치를 이야기했다. 현재 영국에서 손꼽히는 전원 리조트이자 호텔이며 여름이면 하늘의 별따기처럼 방 예약이 어려운 곳이다.

장작을 이용하는 벽난로, 앤티크 가구, 고풍스러운 샹들리에, 벨벳으로 만들어진 의자 등 과거의 영화로웠던 모습을 타임머신 탄 것처럼 감상할 수 있다. 2제곱 킬로미터에 달하는 광활한 부지에 여름이면 각양각색의 꽃들이 가득차고, 인근 양조장에서 만들어진 위스키와 지역의 매력을 만끽하는 식사를 즐길 수 있는 곳이다.

행운을 잡아 이곳에 머물 수 있게 된다면 스코틀랜드 특유의 매력이 가득 담긴 하일랜드도 여유롭게 둘러본다. 하일랜드는 스코틀랜드 북부에 펼쳐진 광대한 지역이다. 스코틀랜드 만의 황량함과 처연함 속에 글렌(glen)이라 불리는 협곡과 로크(loch)라 불리는 호수가 이어진다. 빙하가 만들어낸 이 독특한 지형은 하일랜드 만의 독특한 풍광을 선사하며 여행자의 가슴을 두근거리게 만든다. 괴물 네시로 유명한 네스 호(Loch Ness)도 하일랜드에 있다. 네스의 목격담은 지난 1500년 동안 이어져 오고 있다.

여행의 시작은 그레이트 글렌 웨이(The Great Glen Way)로 한다. 인버로치 캐슬이 자리잡은 포트 윌리엄(Fort William)에서 칼레도니아 운하와 네스 호를 지나 인버네스(Inverness)까지 이어지는 117km의 길이다. 동서로 이어진 빙하 호수와 도끼로 찍어낸 듯한 협곡이 특유의 자연 풍광을 만들어낸다. 도착지인 인버네스는 하일랜드의 중심도시이며 네스 강 하구에 자리잡은 아름다운 곳이다.

지역을 이동하며 즐기는 하일랜드 여행에서 이 자연의 아름다움을 만끽하는 최고의 방법은 트래킹이다. 산지와 들판, 협곡을 거치며 이어지는 코스는 최고의 힐링 여행을 만끽할 수 있게 해준다. 이 외에도 낚시, 크루즈, 산악 자전거, 스키, 등산도 즐길 수 있다.

포트 윌리엄에서는 68km의 거리를 2시간여에 걸쳐 이동하는 클래식한 웨스트 하일랜드 기차도 출발한다. 자코바이트(Jacobite Train)라 불리는 증기기관차가 1894년 개통한 그 모습 그대로 달리고 있다.

세계 최고(最高)의 고가교, 글렌피냔(Glenfinnan)을 지나는 것 만으로도 이 철도 여행은 의미가 있다. 영화 ‘해리포터와 비밀의 방’에도 등장했을 만큼 매력적인 전경이다.

영화의 촬영지로 이야기하면 스코틀랜드를 배경으로 전개되었던 멜 깁슨 주연의 대표적인 영화‘브레이브 하트'의 촬영지였던 클렌코(Glen Coe)도 빼놓을 수 없다. 높이 솟은 산맥에 강줄기와 폭포가 절묘하게 펼쳐지는 아름다운 협곡이다.

스코틀랜드와 하일랜드가 인구밀도가 높은 도시 지역이 아니다보니 이동은 조심스럽더라도 렌터카를 이용하는 것이 좋다. 렌터카를 빌렸다면 스코틀랜드 위스키로 유명한 스페이 사이드(Spey side)나 엘리자베스 2세 여왕 가족들의 여름 휴가지인 발모럴 성(Castle Balmoral), 유령이 나온다는 스튜어트 성(Castle Stuart)도 들러볼만 하다. 스튜어트 성 역시 과거의 그 모습 그대로 호텔로 운영되고 있으며 부지 안의 골프 코스에서는 영국 특유의 링크스 코스도 경험해볼 수 있다.