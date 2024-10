빅뱅, '쩔어'에 후속곡 '우리 사랑하지 말아요' 역시 ‘빅뱅 감성’

사진 YG엔터테인먼트

그룹 빅뱅이 오는 8월 5일 발표할 두 번째 신곡 '우리 사랑하지 말아요'의 포스터를 공개했다.

YG엔터테인먼트(이하 YG)는 30일 오전 10시 공식블로그(www.yg-life.com)를 통해 빅뱅이 8월에 선보일 'MADE SERIES' 네 번째 앨범 'E'의 두 번째 포스터를 게재해 화제가 되고 있다.

공개된 포스터 속에는 빅뱅 멤버들의 눈이 클로즈업 되어있는 모습이 담겨있다. 각 멤버들의 아련한 눈빛은 감성적인 올화이트 배경과 어우러져 곡 분위기를 짐작케 하고 있다. 또한 포스터 상단에는 빅뱅의 신곡 제목 '우리 사랑하지 말아요'가 적혀있어 기대치를 더욱 상승시키고 있다.

앞서 빅뱅은 지난 24일, 8월에 공개되는 첫 번째 신곡 ‘쩔어’의 포스터를 공개, 5년 만에 컴백하는 GD&TOP 유닛의 출격을 알려 온라인을 뜨겁게 달궜다. ‘우리 사랑하지 말아요’는 ‘쩔어’와는 상반된 분위기로 또 다른 매력을 선보이며 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.

한편 빅뱅은 지난 5월부터 매달 'MADE SERIES'의 'M', 'A', 'D' 앨범을 차례대로 공개했다. 'LOSER', 'BAE BAE', 'BANG BANG BANG ', 'WE LIKE 2 PARTY', 'IF YOU', '맨정신' 등 총 6곡이 공개됐으며 각 곡들은 공개 이후 국내 음원차트 올킬은 물론, 해외 아이튠즈차트외 빌보드 월드디지털송 정상, 가요 순위 프로그램 1위를 휩쓸며 인기몰이를 했다.

오는 8월 네번째 앨범 ‘E’를 통해 빅뱅이 가요계에 또 어떤 돌풍을 일으킬지 모두의 기대를 모으고 있다.

