“잦은 주식매매는 중장기 수익률에 악영향”

한화투자증권은 지난 2년간 고객 중심 영업과 바람직한 투자문화 조성을 위해 수수료 체계 개편, 레버리지 펀드 판매 중단, 매도 리포트 발간 등 여러 측면에서 노력해왔다. 지난해 7월에 발표하고 이후 꾸준히 업데이트한 ‘회전율-수익률 상관관계 분석’ 보고서도 그중 하나다. 이 보고서의 핵심인 ‘과도한 주식 매매는 수익률에 악영향을 끼친다’는 내용은 해외 학술연구에 의해 이미 검증된 바 있다.

한화투자증권은 이러한 회전율-수익률 상관관계 분석 결과를 토대로 지난해 초부터 영업직원 개인성과급 제도를 폐지해, 과도한 주식매매로 영업실적을 올리는 행위를 인정하지 않고 있다. 2 지난해 7월에는 과도한 주식매매가 고객 수익률에 악영향을 미친다는 사실을 고객들의 실제 거래 데이터를 분석해 밝혀내고 그 내용을 당사 홈페이지를 통해 발표하기도 했다. 3

회전율-수익률 상관관계 분석은 한화투자증권에 새로운 경영정책이 도입되기 전인 2013년 한 해 동안 당사를 통해 주식을 거래한 고객 5만 3000명4의 데이터를 이용하여 이루어졌다. 분석은 전 고객을 회전율 수준에 따라 10개 그룹으로 나누고 그룹별 평잔 수익률을 비교하는 방식으로 진행됐다. 각 그룹엔 동일한 수의 계좌가 들어가도록 했다. 주요 결과는 다음과 같다.

첫째, 주식 매매회전율이 높을수록 수익률은 낮았다

최저회전 그룹(평균 회전율 4.9%)의 수익률이 연 -3.9%인데 비해 최고회전 그룹(평균 회전율 2234%)의 수익률은 연 -19.8%였다. 분석기간 중 코스피는 0.72%의 수익률을 기록했다. 특히 평균 회전율이 360% 이상일 경우 회전율과 수익률간 반비례 관계가 두드러졌다. 수익률 악화의 주요 원인은 회전율 증가에 따른 거래비용(수수료, 세금) 증가였다.

한화투자증권의 ‘회전율-수익률 상관관계’ 분석 결과

둘째, 손실이 난 종목을 방치하거나 장기투자를 한다고 그냥 묻어두는 것보다는 시장상황에 적절히 대응하는 것이 수익이 좋았다

평균 회전율이 39~223%인 중회전 그룹은 수익률(-2.1~-1.1%)이 평균 회전율 20% 이하인 저회전 그룹의 수익률(-3.9~-3.5%) 보다 높게 나타났다. 이는 시장상황 변화에 관심을 가지고 적절한 대응거래를 하는 것이 주식을 무작정 오래 보유하며 사실상 방치하는 것보다 수익률 제고에 효과적임을 보여준다.

한화투자증권은 이번 분석을 통해 높은 회전율이 수익률 훼손의 주요 원인임을 확인했다. 이는 당사의 자산관리형 주식영업 방침을 뒷받침해주는 분석 결과다. 당사는 고객의 매매회전율이 높아지지 않도록 주의를 기울이고 있다. 고객이 잦은 매매를 원하는 경우에는 자제할 것을 권하고 있으며, 영업직원은 고객이 과도한 매매를 하지 않도록 조언하고 있다. 회사 차원에서는 영업직원이 고객에게 불필요한 매매를 권하게 하는 요인으로 지목된 개인성과급 제도를 폐지하는 한편, 고객의 과도한 주식매매로 올린 수익은 실적으로 인정하지 않는 정책을 선도적으로 도입해 시행하고 있다.

이 보고서는 투자수익률을 결정하는 것은 단기적으로 오를 만한 종목 몇 개를 잘 고르거나 적절한 매매시점을 잡는 데 있는 것이 아니라 건전하고 합리적인 투자원칙을 세우고 지키는 데 있다는 사실도 확인시켜 주었다. 이와 관련해 고객들의 투자행태와 투자원칙이 어떤 것인지를 추가로 조사하고 분석한 뒤 그 결과를 축적하여 고객에 대한 투자상담의 기초자료로 활용하고 있다.



1.

회전율: 고객이 맡긴 평균 주식자산 대비 주식매매 금액의 비율

수익률: 평균 자산 대비 투자손익의 비율

2.

과다한 주식매매에 대한 수익 불인정 정책: 지점 영업직원들이 고객을 불필요한 매매로 유도하는 관행을 차단하기 위해 고객의 주식자산 평잔 대비 회전율이 분기에 200% 또는 1년에 300%를 초과하는 오프라인 매매로부터 발생하는 수수료 수익은 영업직원이나 지점의 수익으로 인정하지 않는 정책

3

Brad M. Barber and Terrance Ordean, 2000, Trading is hazardous to your wealth : The common stock investment performance of individual investors, The Journal of Finance 55, 773-806

- 미국의 대형 저수수료 증권사(Discount Brokerage)들을 회전율 기준으로 5개 그룹으로 나누어 1991~96년 거래 데이터를 분석한 결과, 가장 회전율이 높은 그룹의 수익률은 평균 11.4%로 시장 평균(17.9%)이나 가장 회전율이 낮은 그룹의 수익률(평균 18.5%)보다 낮게 나타남

Brad M. Barber, Yi-Tsung Lee, Yu-Jane Liu, Terrance Ordean, 2004, Do individual day traders make money? Evidence from Taiwan, Working Paper

- 대만 증권거래소의 1995~99년 거래 데이터 전량을 분석한 결과, 데이 트레이더의 80%는 거래비용 부담으로 인해 6개월 이내에 손실을 기록한 것으로 나타남.

4

수익률이나 회전율 수치가 정상적인 범위를 극단적으로 벗어난 계좌나 수익률-회전율 상관관계를 왜곡할 가능성이 있는 계좌는 제외